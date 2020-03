Robert Biedroń pod pretekstem zagrożenia koronawirusem oczekuje, że Kościół w Polsce zawiesi sprawowanie Mszy świętych. Jeśli tak się nie stanie, europoseł Wiosny chce, aby taki nakaz wydał premier Mateusz Morawiecki.

Podczas briefingu prasowego kandydat Lewicy na prezydenta stwierdził, że Kościół katolicki w Polsce powinien zawiesić sprawowanie Mszy świętych w całym kraju. Jak argumentował Robert Biedroń, obawia się o Kościół…

– Źle by się stało, gdyby na Kościół katolicki, który nie podejmie tego trudnego wyboru, spadło odium i odpowiedzialność za nie podejmowanie tej decyzji – mówił Biedroń.

– Jeżeli Kościół nie będzie sam z siebie chciał podjąć decyzji ws. odwołania Mszy, oczekuję od premiera, że przymusi Kościół do ich zawieszenia – stwierdził polityk.

Kandydat Lewicy powoływał się także na konkordat zawarty pomiędzy Rzeczpospolitą a Watykanem. Jak mówił, są w nim treści pozwalające władzy państwowej na zmuszenie Kościoła do zawieszenia sprawowania Mszy.

„Władza publiczna może podjąć niezbędne działania w miejscach określonych w ustępie 3 także bez uprzedniego powiadamiania władzy kościelnej, jeśli jest to konieczne dla ochrony życia, zdrowia lub mienia” – cytował Biedroń.

– To jest narzędzie dla pana premiera Mateusza Morawieckiego, żeby w momencie, kiedy Kościół nie stosuje się do tych standardów, do których zastosowały się instytucje kultury, szkoły, żeby podjąć odpowiednie działania – mówił.

– Oczekujemy od pana premiera jasnej deklaracji, czy takie działania zostaną w tym określonym przypadku podjęte – dodał.

Zdaniem zadeklarowanego ateisty, zawieszenie sprawowania Mszy św. to jedyne rozwiązanie, aby ludzie nie gromadzili się w kościołach.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z tym ograniczono m.in. zgromadzenia związków religijnych i wyznaniowych powyżej 50 osób.

Źródła: PCh24.pl/Facebook