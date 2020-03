„«We Are the world…» Moi Drodzy, Z uwagi na stan zdrowia nie będę pełnić już funkcji szefowej kampanii Prezydenta @AndrzejDuda. Dziękuję Wam za wszystkie wspólne chwile na kampanijnej drodze. Myślę teraz o tym byśmy zwyciężyli jako naród…” – napisała Turczynowicz-Kieryłło.

Wokół szefowej kampanii Andrzeja Dudy narosło wiele kontrowersji. Na jaw wyszło, że w 2018 roku pogryzła mieszkańca Milanówka. Jak twierdziła, zrobiła to w obronie własnej. Jednak w tle pojawiło się łamanie przez kobietę ciszy wyborczej i składanie fałszywych zeznań. Sprawę opisała „Gazeta Wyborcza”.

W obronie adwokat stanął m.in. wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

– Znam wersję przedstawioną przez panią mecenas, według której była ona duszona przez tego mężczyznę. Ma na potwierdzenie tego obdukcję. I rzeczywiście w obronie własnej miała go ugryźć. Widziałem też gdzieś w Internecie (…) fragment chyba zeznań jednego ze strażników miejskich, którzy brali udział w tej interwencji, który twierdził, że żadnych ulotek nie widział. Trudno mi to oceniać – powiedział Fogiel.

– Warto piętnować argumentację mówiącą: „kobiet nie należy bić, ale ta jest z PiS, więc można przymknąć oko – mówił w Radiu ZET.

— Jolanta Turczynowicz-Kieryłło (@mecenasJTK) March 14, 2020