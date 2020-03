Związek Głuchych wystosował petycję do rządu. Chodzi o koronawirusa

Polski Związek Głuchych wystosował petycję do polskiego rządu. Osoby niesłyszące skarżą się bowiem na dyskryminację i ograniczony dostęp do informacji. Chodzi przede wszystkim o epidemię koronawirusa.

Osoby niesłyszące domagają się tłumaczenia wszystkich konferencji prasowych i komunikatów w sprawie koronawirusa na język migowy. Polski Związek Głuchych wystosował specjalny apel do władz w tej sprawie.

Ustawa o radiofonii i telewizji stanowi, że nadawcy mają obowiązek emitować swoje programy z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością. Jednak wymagany odsetek oferty stacji to tylko 10 proc. Od lat osoby głuche, słabosłyszące i niewidome domagają się „pełnego dostępu do telewizji”. W polskojęzycznych stacjach średnio udostępnianych jest 18,5 proc. programów z udogodnieniami. Głównie są to jednak seriale.

Teraz w obliczu zagrożenia epidemicznego głusi czują się dyskryminowani i narzekają na brak dostępu do informacji. Związek wystosował petycję, w której domaga się udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w imię równego dostępu do informacji dla wszystkich obywateli.

„Nie zgadzamy się z takim traktowaniem i żądamy dostępu do pełnej i rzetelnej informacji. Żądamy tłumacza języka migowego we wszystkich wystąpieniach związanych z działaniami rządu w obecnej sytuacji. Jesteśmy Polakami, dziećmi, rodzicami, dziadkami, którzy jak reszta społeczeństwa chcą uchronić siebie i swoje rodziny przed wirusem. To, że nie słyszymy, nie znaczy, że jesteśmy na niego odporni” – napisano w petycji.

„Prawa konstytucyjne i te wynikające z ustawy «O zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami» są przez Rząd Polski ignorowane” – dodano.

Kancelaria Premiera udostępniła jednak na swoim profilu na Facebooku video z fanpage’a Świat Głuchych TV. W opisie zamieszczono listę instytucji, głównie państwowych, które posiadają specjalny komunikator z tłumaczem języka migowego.

„Kochani, poniżej załączamy listę instytucji w naszym kraju, które dysponują komunikatorem, za pomocą którego możecie połączyć się z tłumaczem języka migowego i uzyskać odpowiedzi na ważne dla Was pytania” – czytamy.

