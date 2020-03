Masowa kwarantanna Polaków. W najbliższych godzinach może dotyczyć 100 tysięcy osób

Od niedzieli wszyscy Polacy wracający do kraju muszą poddać się kwarantannie z powodu koronawirusa. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk stwierdził, że w najbliższych godzinach odizolowanie może dotyczyć nawet 100 tysięcy osób.

– Będziemy mieli bardzo znaczący wzrost osób, które są poddane kwarantannie. Wczoraj to było nieco ponad 2 tys. W tej chwili ta liczba, szacujemy, że dojdzie do kilkudziesięciu, a może nawet stu tysięcy – powiedział Dworczyk.

Osoby odbywające kwarantannę będą podlegać kontroli służb. Patrole policji wzmocni wojsko – zarówno Wojska Obrony Terytorialnej, jak i Wojska Operacyjne.

Powroty do kraju

Podczas sobotniej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki szacował, że do kraju może zechcieć wrócić od 200 do nawet 500 tysięcy Polaków. Najnowsze szacunki są nieco ostrożniejsze. Dworczyk przewiduje, że kwarantanna obejmie ok. 100 tys. osób.

Polska rozpoczęła operację #LOTdoDomu. Wszyscy przebywający zagranicą mogą zapisywać się na loty czarterowe organizowane przez narodowego przewoźnika PLL LOT. Szczegóły opisujemy w TYM miejscu.

Minister Dworczyk poinformował, że jak na razie zapotrzebowanie na taki lot zgłosiło 12 tys. Polaków. Liczba ta z kolejnymi godzinami będzie rosła.

– W ciągu nocy od momentu uruchomienia tej możliwości blisko 12 tys. osób zgłosiło się za pośrednictwem strony LOT-u, swoją chęć powrotu do kraju. Pierwsze samoloty za ocean wylatują dzisiaj. To głównie Stany Zjednoczone, ale nie tylko. Też dzisiaj odbędą się dwa pierwsze czartery zrealizowane z Londynu – powiedział Dworczyk.

Wszyscy, którzy wrócą do kraju, będą zarejestrowani, przebadani i skierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Kwarantanny nie będą musiały odbywać osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim oraz kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów.

Koronawirus w Polsce

W niedzielę poinformowano o siedmiu nowych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce. Potwierdzone przypadki dotyczą dwóch osób z woj. mazowieckiego (Warszawa) i po jednej z województw: podkarpackiego (Leżajsk), świętokrzyskiego (Kielce), warmińsko-mazurskiego (Ostróda), dolnośląskiego (Wrocław) oraz lubelskiego.

Choroba Covid-19 dotknęła w Polsce łącznie 111 osób. Trzy z nich zmarły.

Źródło: PAP || NCzas.com