Kaczyński pilnie zawiesił dwóch posłów PiS

Jarosław Kaczyński nie miał litości! Byłą posłankę PiS Bernadetę Krynicką oraz obecnego posła tej partii Grzegorza Woźniaka zawieszeno w prawach członka partii.

„Pani Bernadeta Krynicka oraz Pan Grzegorz Woźniak w dniu dzisiejszym decyzjami Prezesa (PiS) Jarosława Kaczyńskiego zostali zawieszeni w prawach członka (PiS)” – napisał Sobolewski na Twitterze.

O Woźniaku poniedziałkowy „Super Express” napisał, że w zeszłym tygodniu zorganizował w jednej z podwarszawskich miejscowości imprezę imieninową. W której – według informatorów gazety – uczestniczyło 200-250 osób, w tym m.in. dyrektor szpitala w Garwolinie Krzysztof Żochowski. Który później spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz syn posła, piłkarz grający w jednym z klubów we Włoszech.

„Nasze źródło twierdzi, że ojciec osobiście odebrał go stamtąd (z Włoch) zaledwie kilka dni wcześniej” – napisał „SE”.

Poseł powiedział PAP, że szanuje decyzję swej partii. „Poczekam na tryb wyjaśniający” – dodał Woźniak. Według niego „95 procent” tego, co napisał „Super Express” jest nieprawdą.

Bernadeta Krynicka, posłanka PiS w latach 2015-2019, wzięła z kolei w poniedziałek udział w Łomży w proteście przeciwko planom przekształcenia tamtejszego szpitala wojewódzkiego w szpital zakaźny. Dzień wcześniej w zamieszczonym na Facebooku nagraniu skrytykowała stan przygotowań placówki do tej operacji. „Jesteśmy tak nieprzygotowani, że to głowa mała” – oceniła Krynicka, która pracuje w łomżyńskim szpitalu.

Przestrzegała, że placówka się „z tego nie podniesie”. „Nie mamy sprzętu indywidualnego, nie ma aparatów, respiratorów, pomp. Mam nadzieję, że tego szpitala zakaźnego nie będzie” – mówiła Krynicka w nagraniu.

Z byłą posłanką do czasu nadania depeszy nie udało się PAP skontaktować.

Zgodnie ze statutem PiS członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości zostaje zawieszone w trybie i na zasadach określonych statutem. Z chwilą m.in. „wydania przez prezesa PiS postanowienia o zawieszeniu, w związku z uzasadnionym przypuszczeniem, iż naraził on dobre imię lub działał na szkodę PiS. Dlatego po wszczęciu przeciw niemu postępowania dyscyplinarnego do czasu rozpoznania sprawy przez Koleżeński Sąd Dyscyplinarny lub do czasu wyjaśnienia sprawy będącej przyczyną zawieszenia”.

Sprawą Krynickiej i Woźniaka zajmie się rzecznik dyscyplinarny partii, którym jest europoseł Karol Karski.

