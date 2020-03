Pracownia Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl zapytała Polaków, czy Małgorzata Kidawa-Błońska sprawdziłaby się w roli prezydenta RP. Z sondażu wynika, że o wiele więcej osób ma poważne wątpliwości niż wierzy, że kandydatka Koalicji Obywatelskiej podołałaby tej funkcji.

„Czy według Pani/Pana Małgorzata Kidawa-Błońska jest osobą, która będzie dobrze wypełniać obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej?” – pytała w sondażu pracownia Social Changes. Z badania wynika, że tylko jedna trzecia Polaków wierzy w prezydencki potencjał Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Spora część ma jednak co do tego poważne wątpliwości.

Na sondażowe pytanie twierdzącej odpowiedzi udzieliło 34 proc. respondentów. Z tej grupy „zdecydowanie tak” odpowiedział 14 proc. badanych, a „raczej tak” – 20 proc.

Jednak aż 42 proc. badanych uznało, że Małgorzata Kidawa-Błońska nie będzie dobrym prezydentem. 27 proc. stwierdziło, że „zdecydowanie nie”, a 15 proc. – „raczej nie”.

Wyrobionego zdania na ten temat nie ma natomiast 24 proc. respondentów. Wybrali bowiem odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Wśród respondentów widać wyraźną polaryzację wzdłuż linii podziału sympatii politycznych pomiędzy PiS i KO. W potencjał prezydencki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej wierzy tylko 16 proc. wyborców partii rządzącej i 80 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej.

Badanie przeprowadzono w dniach 6-10 marca 2020 roku metodą CAWI. Sondaż przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania próbie Polaków. W badaniu udział wzięły 1063 osoby.

Źródło: wPolityce.pl