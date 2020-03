Kolejki na polskich granicach – trzeba czekać nawet dobę. Jak wygląda kontrola? [FOTO]

W związku z pandemią koronawirusa od niedzieli w Polsce, ale też i sąsiednich państwach wróciły kontrole na granicach. W wielu miejscach utworzyły się ogromne kolejki. Czas oczekiwania na przekroczenie granicy w niektórych miejscach wynosi ponad dobę.

Jak informują służby graniczne na portalu granica.gov.pl w poniedziałek rano czas oczekiwania ciężarówek na przejściu z Ukrainą w Dorohusku wynosił 25 godzin, a w Hrebennem – 10 godzin. Na wyjazd na Białoruś przez Koroszczyn-Kukuryki kierowcy ciężarówek musieli czekać 6 godzin.

W Korczowej na granicach oczekuje ok. 400 tirów. Jeszcze w niedzielę samochody ciężarowe na wyjazd z Polski czekały 38 godzin, auta osobowe 15, a autokary 11 godzin. W związku ze wzmożonym ruchem granicznym Straż Graniczna wprowadziła uproszczoną kontrolę.

Ukraina wprowadziła zakaz wjazdu na jej terytorium obcokrajowców do 3 kwietnia. Kilka przejść granicznych zostało zamkniętych (m.in. Medyka, Krościenko, Zosina i Dołhobyczów). Wszelkie ograniczenia co do przemieszczania się osób nie dotyczą jednak tych, którzy są odpowiedzialni za transport towarów.

A w Korczowej,kolejka sięga kilku km. Proszę o pomoc dla obywateli 🇺🇦 oczekujących na przekroczenie granicy.W nocy będzie minusowa temperatura.Gorące napoje,może jakieś przekąski-każdy sposób pomocy będzie miłe widziany.Pokażmy naszą elementarną empatię i solidarność. pic.twitter.com/KbTxnU2fXD — Marek Rząsa (@MarekRzasa1) March 15, 2020

Polsko-czeska granica

Pięć godzin trwało w poniedziałek rano oczekiwanie na wjazd do Polski z Czech na tymczasowym przejściu granicznym na autostradzie A1 w Gorzyczkach (Śląskie) – wynika z danych Straży Granicznej. Oczekiwanie na wjazd trasą S52 w Cieszynie trwało około dwóch godzin.

Wcześnie rano na bieżąco ruch odbywał się przejściem w Chałupkach, jednak stopniowo i tam zaczynała tworzyć się kolejka do kontroli.

Do kontroli przejść granicznych w woj. śląskim skierowano dodatkowo 67 funkcjonariuszy straży granicznej, 240 policjantów, 38 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, 110 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, 30 strażaków i 24 funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego.

Polsko-niemiecka granica

Lekkie spowolnienie w ruchu odnotowano w poniedziałek na przejściu granicznym w Kołbaskowie (Zachodniopomorskie). Na przejściach w Krajniku Dolnym i Świnoujściu ruch odbywa się bez utrudnień.

– Wszyscy musimy mieć świadomość, że na pewno tego typu kontrole będą powodowały utrudnienia. Natomiast w interesie nas wszystkich jest, aby te osoby były poddawane kontroli i prosimy o wyrozumiałość. Na pewno ułatwieniem byłoby, gdyby podróżni ze sobą mieli już wypełnione karty lokalizacyjne. Można je pobierać z internetu – powiedział rzecznik prasowy straży granicznej kmdr ppor. Andrzej Juźwiak.

W ciągu doby w Kołbaskowie, Krajniku Dolnym i Świnoujściu kontrolą objęto łącznie 2 266 osób i 820 pojazdów. Do Niemiec zawrócono łącznie 121 osób.

Na przejściu morskim w Świnoujściu kontrolą przy wjeździe objęto ponad 3 tys. osób i 13 promów.

Kołbaskowo to jedno z przejść granicznych na polsko-niemieckiej granicy. Każda osoba jest kontrolowana, badana i rejestrowana. W woj.zachodniopomorskim granicę z Niemcami można przekraczać także przez przejście Krajnik Dolny i Świnoujście-Garz. pic.twitter.com/Ay713pqlLb — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 16, 2020

Koronawirus w Lubuskiem. Niemcy szturmem ruszyli na polskie sklepy z papierosami i stacje benzynowe. Kolejki były ogromne! Zobaczciehttps://t.co/aTPHDLnJC6 pic.twitter.com/04EEneDgrw — Andrzej Holinka A. Duda 🇵🇱 D. Trump 2020 🇺🇸 (@kobuz3) March 15, 2020

Jak wyglądają kontrole?

– Kontrole wyglądają w ten sposób, że najpierw do osób podchodzi strażnik bądź służby medyczne. Bezdotykowo dokonywany jest pomiar temperatury. Następnie wszyscy Polacy wjeżdżający do Polski wypełniają karty lokalizacyjne i mają obowiązek poddania się czternastodniowej kwarantannie – informuje Juźwiak.

– Cudzoziemcy są zawracani, nie mogą wjechać do Polski – zaznaczył.

Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim (w tym przypadku w Niemczech), i kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów. Zwolnieni z kwarantanny są także kierowcy prowadzący pojazdy w międzynarodowym transporcie drogowym, którzy przewożą towary.

Wojska Obrony Terytorialnej na granicach

Tysiąc żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej pełni służbę w 126 punktach kontrolnych rozmieszczonych na granicy kraju – poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy WOT ppłk Marek Pietrzak. Terytorialsi wspólnie z żołnierzami wojsk operacyjnych i Żandarmerią Wojskową wspierają Straż Graniczną.

W nocy z soboty na niedziele żołnierze WOT wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej i policji zamykali drogi, którymi do tej pory odbywał się normalny ruch. Wykorzystane zostały m.in. bariery hesco. Po zamknięciu dróg żołnierze wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej i policjantami tworzyli posterunki kontrolne.

Sytuacja na przejściach granicznych w podlaskim, od 15.03.2020. Polska-Litwa:* DK8 Budzisko-kontrola graniczna *DK16 Ogrodniki-granica zamknięta;

Polska-Białoruś:*DK19 Kuźnica-kontrola graniczna; *DK65 Bobrowniki-kontrola graniczna; *DK.66 Połowce-granica zamknięta pic.twitter.com/rBhUCBN5pR — GDDKiA Białystok (@GDDKiA_B_stok) March 15, 2020

Aktualnie żołnierze WOT wspólnie z funkcjonariuszami SG i policji pełnią służbę w punktach kontrolnych na granicy z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Uczestniczą również we wspólnych patrolach z pogranicznikami na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

Do działań wykorzystywane są samochody ciężarowe, osobowo–terenowe oraz quady. WOT udostępnia także namioty, maszty oświetleniowe i agregaty prądotwórcze.

Wojska inżynieryjne zakończyły zabezpieczanie granicy na przejściach Żytowań i Łęknica pic.twitter.com/wkH1rxhUbK — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 15, 2020

Źródło: PAP || NCzas.com