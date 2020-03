Lek na reumatyzm pomoże w walce z koronawirusem? Trwają testy

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia szuka sposobów walki z koronawirusem. Teraz Chiny udzieliły szwajcarskiej firmie medycznej Roche zgody na zastosowanie leku na reumatyzm. Przeciwzapalny środek Actemra (tocilizumab) ma być stosowany u pacjentów z poważnymi powikłaniami po COVID-19.

Według najnowszych wytycznych Chińskiej Komisji Zdrowia, lek biologiczny Actemra (tocilizumab) może być stosowany w leczeniu pacjentów z koronawirusem. Chodzi o przypadki, w których wystąpiło ciężkie uszkodzenie płuc i wysoki poziom interleukiny-6 (IL-6).

Od 2010 roku, kiedy to Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wydała zgodę, lek Actemra stosuje się w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Hamuje on namnażanie białka interleukiny 6 (IL-6) do wysokich poziomów. To bowiem przyczynia się do zachorowań na niektóre choroby o podłożu zapalnym.

Teraz chińscy naukowcy testują ten lek również w badaniach klinicznych. Najprawdopodobniej ostatecznie udział w nich weźmie 188 pacjentów z COVID-19. Testy potrwają do 10 maja.

Szwajcarska firma Roche poinformowała, że strona trzecia niezależnie zainicjowała badanie, aby sprawdzić skuteczność i bezpieczeństwo leku przy stosowaniu przez pacjentów z koronawirusem z zespołem uwalniania cytokin, czyli zespołem ogólnoustrojowej reakcji zapalnej.

Na razie Szwajcarzy nie uzyskali jeszcze zgody chińskiej Krajowej Administracji Produktów Medycznych na sprzedaż leku Actemra w celu stosowania go u pacjentów zakażonych koronawirusem. Do opracowania alternatywnego leku dążą także tamtejsi producenci farmaceutyczni.

Na razie jednak nie są dostępne żadne dane z badań klinicznych na temat bezpieczeństwa czy skuteczności tego Actemra w leczeniu powikłań po COVID-19.

Włoskie doświadczenia

Tymczasem 11 marca włoska agencja prasowa poinformowała, że wykorzystanie leku powszechnie stosowanego na zapalenie stawów zaowocowało „doskonałymi wynikami” u dwóch pacjentów z koronawirusem. Jak dodano, należy opracować krajowy protokół szerokiego stosowania tego środka w leczeniu zakażeń SARS-CoV-2.

Jak informował onkolog Paolo Ascierto z neapolskiego „Pascale Hospital”, tocilizumab „wykazał skuteczność w leczeniu zapalenia płuc wywołanego przez COVID-19”. Jednego z dwóch pacjentów wypisano w czwartek, ponieważ stan jego zdrowia się poprawił.

Ascierto stwierdził, że należy ustanowić „protokół krajowy w celu natychmiastowego przedłużenia stosowania tocilizumabu w tej awaryjnej sytuacji”. Specjalista powiedział także o innych próbach szpitala. We wtorek przed tymi doniesieniami zaczął on leczyć dwóch innych pacjentów z koronawirusem. W środę natomiast miał zacząć leczyć kolejnych dwóch.

Źródła: ANSA/ Pharmaceutical Technology