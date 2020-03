MSWiA zarejestrowało „kościół”, który błogosławi związki LGBT

MSWiA zarejestrowało w Polsce Reformowany Kościół Katolicki. Jest to jedyna spośród funkcjonujących w naszym kraju około 170 grup religijnych wspólnota chrześcijańska, która błogosławi homozwiązki LGBT.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zarejestrowało Reformowany Kościół Katolicki w styczniu tego roku. Jest to jedyna wspólnota, która realizuje postulaty LGBT. Na liście 170 kościołów i innych związków wyznaniowych jest to bowiem jedyny podmiot, który błogosławi „pary jednopłciowe”.

Wyznawcy tego „kościoła” kierują się nauczaniem nawiązującym do starokatolicyzmu. Nie uznają reformacji i przyjmują wiarę Kościoła z pierwszego tysiąclecia. Jednocześnie szanują papieży – jako biskupów Rzymu, jednak nie uznają prymatu papieskiego.

Reformowany Kościół Katolicki uznaje jednak istnienie tożsamości seksualnej. Co więcej, błogosławienie homozwiązków wywodzi z… nauki o Trójcy Świętej. – Mówi ona, że istnieje jeden Bóg w trzech osobach. Każda jest inna, ale dzielą ze sobą bóstwo. Jeśli jako ludzie jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to jesteśmy tak jak on osobami. Istnieje więc jedna ludzkość, która składa się z wielu osób, które są sobie równe, tak jak osoby w Trójcy Świętej. Nie możemy nikogo dyskryminować, bo ma inną tożsamość – stwierdził w rozmowie z „Rzeczpospolitą” przedstawiciel tej grupy religijnej, ks. Tomasz Puchalski. Ponadto duchowni tego „kościoła” odprawiali „msze” przed marszami równości w Poznaniu i Zielonej Górze.

Jednak „małżeństwa” jednopłciowe nie mogą być udzielane osobom spoza tej wspólnoty religijnej. Rozmówca „Rzeczpospolitej” przyznał zatem, że w jego „karierze” było ich zaledwie kilka. Co więcej, zarówno zawarcie normalnego małżeństwa, jak i homozwiązku nie rodzi żadnych skutków cywilnoprawnych.

Do tej pory MSWiA nie odniosło się do pytania, dlaczego „kościół” ten został wpisany do rejestru. – Urzędnicy nie mieli większego pola manewru, skoro Kościół nie łamie prawa i spełnia kryteria do rejestracji – twierdzi natomiast źródło „znające kulisy sprawy”.

W Polsce Reformowany Kościół Katolicki działa w siedmiu miastach. Największa grupa skupia się w Poznaniu – 30 osób. Zwierzchnikiem wspólnoty jest natomiast Francis Krebs, biskup przewodniczący Ekumenicznej Wspólnocie Katolickiej.

