Propaganda i nienawiść w czasach zarazy. „Na koronawirusa umrze więcej Republikanów niż Demokratów” [WIDEO]

Demokraci i media w bezprecedensowy sposób wykorzystują epidemię do atakowania prezydenta Trumpa i Republikanów. Ostatnie przykłady to opinie byłego urzędnika Obamy o milionie zgonów, czy wypowiedź dziennikarki o Republikanach, których ma umrzeć więcej niż Demokratów.

W Polsce epidemia koronawirusa także wykorzystywana jest w walce politycznej i kampanii prezydenckiej. To co w Polsce zdaje się być wstrętne i podłe, w Stanach Zjednoczonych byłoby tylko niewinną pomyłką, czy nieporozumieniem.

Ostatni przykład to wypowiedź Jennifer Rubin, publicystki „Washington Post”. W programie stacji telewizyjnej MSNBC stwierdziła, iż na koronawirusa umrze więcej Republikanów, niż Demokratów. Mowa była także o widzach konkurencyjnej stacji – znanej z prawicowych poglądów Fox News.

– W tym jest jakaś ironia i okrucieństwo, że ich widownia (Fox News – przyp. red.) to starsi republikańscy widzowie bardziej narażeni na ryzyko – mówiła publicystka. – I pomyślmy, która partia szybciej skasował swe wiece? Politycy, której partii zaczęli dawać przykład? To byli Demokraci. Tak więc będzie mniej zgonów wśród Demokratów, bo było mniej ich zgromadzeń. Będzie mniejsze zagrożenie, by przekazywać tę straszną chorobę.

To oczywiście zwykle kłamstwa, bo wiece Demokratów i wiece Trumpa zakończyły się dokładnie w tym samym czasie.

Następnie Rubin oskarżyła Fox News o powielanie opinii Trumpa, iż koronawirus to zwykła mistyfikacja. Rubin powtórzyła kłamstwa Demokratów na temat wypowiedzi Trumpa. Ten mówił, że to Demokraci zachowują się jakby zagrożenie epidemią było bzdurą, mistyfikacją, a nie sam wirus. Trump mówił o tym gdy został skrytykowany przez Demokratów za zamknięcie połączeń lotniczych z Chinami pod koniec stycznia. Wtedy Demokraci oskarżyli go o ksenofobię i rasizm.

Teraz według niej ludzie, a zwłaszcza Republikanie będą umierać, bo wierzą Trumpowi i telewizji Fox News.

– Nie wiem czy ich mózgi (widzów stacji i zwolenników Trumpa – przyp. red.) są tak wyprane, że nadal będą przechodzić nad tym do porządku dziennego i usprawiedliwiać go (Trumpa – przyp. red).

Jeszcze dalej posunął się Eric Boehlert dziennikarz portalu Press Media Run. To odpowiednik polskiego Oko Press, którego w Polsce celem jest walka z PiS. Wystepując w tym samym programie co Rubin Wmówił, że stacja Fox News odpowiada już za śmierć setek tysięcy Amerykanów.

– Fox News od wielu wielu lat doprowadza ludzi do śmierci. Przyjrzyjmy się tylko ich krucjacie przeciwko dostępnej opiece medycznej, rozszerzeniu pomocy medycznej.. Obserwuję Fox News od 15 lat i dokumentuję działalność. To rak na tym kraju. ..Kto wie co jeszcze zrobią. Ich program polega na szkalowaniu, sianiu nienawiści i paranoi. I w czasie epidemii będą to robić – powiedział niesiejący nienawiści i paranoi Boehler.

Z kolei Andrew Slavitt były, mianowany przez Obamę szef Centers for Medicare i Medicaid Services (CMS) – odpowiednika polskiego NFZ opublikował opinię wedle, której już na działania jest za późno i umrze co najmniej milion Amerykanów, a za tydzień amerykańskie szpitale nie będą w stanie poradzić sobie z liczbą pacjentów.

Demokraci i media, których zdecydowana większość wspiera ich nie ustają w atakowaniu Trumpa, jego administracji i Republikanów. Część polityków wręcz cieszy się ze spadków na giełdzie i nadchodzących kłopotów gospodarczych. Życzą wręcz sobie, by epidemia miała jak największy zasięg. Mówią, że koronawirus będzie dla Trumpa jak Czarnobyl dla Związku radzieckiego. Spowoduje jego upadek.

Nawet idiotyczne kłamstwa „Wyborczej” i PO na temat prezydenta Dudy i jego ostatniej wizyty w Garwolinie, kiedy to jak podały radny PiS dla propagandy miał się przebrać w strój lekarza, wydają się niewinne w porównaniu z tym poziomem paranoi, nienawiści i podłości.