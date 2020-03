Rafał Ziemkiewicz na swoim Twitterze zakpił z lansowanej przez lewicę politycznej poprawności. Do jego wpisu odniosła się partia Razem. „Nawet razemki się jej wstydzą. I bezczelnie przeczą w żywe oczy, jeszcze się mądrząc” – skwitował publicysta.

„Dzisiaj by go zgnoili za transfobię, seksizm i jeszcze z pięć innych myślozbrodni, nawet czarna skóra by nie pomogła” – napisał Rafał Ziemkiewicz. Komentarz odnosił się do zdjęcia wykonanego podczas protestów o prawa obywatelskie. Fotografia przedstawia czarnoskórego mężczyznę, który trzyma kartkę z napisem „I am a man”.

Wpis skomentowała m.in. partia Razem. „Widzicie, dzieci, dlatego warto uczyć się języków obcych. Żeby takich rzeczy jak wyżej nie pisać w internetach” – czytamy.

Widzicie, dzieci, dlatego warto uczyć się języków obcych. Żeby takich rzeczy jak wyżej nie pisać w internetach.

Internauci jednak szybko uzasadnili absurdalność tego stwierdzenia. „Oczywiście lewicowa partia udaje że ich poglądy nie są tak absurdalne i straszne jakie są, dopóki się nie umocni. Więc nie do razemkow, a do publiki. Oto jak daleko to wariactwo zaszło na «postępowym» zachodzie” – napisał jeden z użytkowników. Dołączył także nagranie, w którym kanadyjski premier Justin Trudeau poucza, że nie należy używać słowa „mankind” tylko „peoplekind” na określenie ludzkości. Cząstka „man” jest bowiem uważana przez anglojęzyczną lewicę za seksistowską i obraźliwą.

Oczywiście lewicowa partia udaje że ich poglądy nie są tak absurdalne i straszne jakie są, dopoki się nie umocni.

Więc nie do razemkow, a do publiki. Oto jak daleko to wariactwo zaszło na "postępowym" zachodzie

„Ale że co? Trudeau się nie zna? Ogólnie zgoda, ale RAZ ma rację” – czytamy.

Do komentarza partii Zandberga odniósł się też Rafał Ziemkiewicz. „Wojna zachodniej «nowej lewicy» ze słowem «man» jest jednym z bardziej kompromitujących przejawów głupoty jej i jej oszalałej politpoprawności. Nawet razemki się jej wstydzą. I bezczelnie przeczą w żywe oczy, jeszcze się mądrząc. Żenua” – stwierdził publicysta.

Wojna zachodniej "nowej lewicy" ze słowem "man" jest jednym z bardziej kompromitujących przejawów głupoty jej i jej oszalałej politpoprawności. Nawet razemki się jej wstydzą. I bezczelnie przeczą w żywe oczy, jeszcze się mądrząc. Żenua.

