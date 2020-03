Niemiec płakał jak zamykał fabrykę Opla w Polsce. Wszytko przez koronawirusa

Od wtorku gliwicka fabryka samochodów Opla, należąca do Grupy PSA, zawiesi produkcję. Wszytko przez epidemią koronawirusa. Najdalej za kilka dni stanąć ma również zakład Grupy w Tychach.

W gliwickiej fabryce pracuje blisko 2 tys. osób, w zakładzie w Tychach – około 800. Jak poinformował dyrektor generalny firmy Andrzej Korpak, pracownicy przejdą na tzw. postojowe, otrzymując w tym czasie 100 proc. wynagrodzenia. Jednocześnie firma liczy na objęcie przyszłym pakietem pomocowym ze strony rządu, dla firm dotkniętych skutkami epidemii.

Zawieszenie produkcji w gliwickiej fabryce to efekt decyzji władz Grupy PSA. Zdecydowała ona o wstrzymaniu do 27 marca pracy wszystkich swoich europejskich fabryk. Już w poniedziałek stanęły fabryki we francuskiej Miluzie i hiszpańskim Mardycie.

We wtorek, oprócz zakładu w Gliwicach, produkcję zawieszą także francuskie fabryki Poissy, Rennes, Sochaux, zakład w hiszpańskiej Saragossie, zakłady w Eisenach i Ruesselsheim w Niemczech i brytyjska fabryka w Ellesmere Port. W środę zamknięte będą fabryki Hordain (Francja), Vigo (Hiszpania) i Mangualde (Portugalia), a w czwartek zakłady w brytyjskim Luton i słowackiej Trnavie.

Fabryki zamykane przez koronawirusa

Zawieszenie produkcji – jak podano w komunikacie PSA – wynika, obok konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, także z zakłóceń w dostawach od głównych kooperantów oraz nagłego spadku popytu na międzynarodowych rynkach motoryzacyjnych.

W Gliwicach dzienna produkcja to średnio ok. 300-400 samochodów. Niespełna dwutygodniowa przerwa w produkcji może oznaczać ubytek rzędu 3 tys. aut. Ponadto w Gliwicach trwają przygotowania do uruchomienia produkcji aut dostawczych – również w tym zakresie prace będą czasowo zawieszone.

W poniedziałkowym komunikacie Grupy PSA nie wymieniono fabryki silników w Tychach. Jednak – jak powiedział dyrektor Korpak – również ona za kilka dni wstrzyma produkcję. Jak wyjaśnił dyrektor, zakład dostosuję pracę do potrzeb swoich odbiorców. Dlatego na razie jeszcze wytwarza silniki, ale w związku zatrzymaniem produkcji aut w całej Grupie PSA. Też – wstrzyma produkcję silników.

W poniedziałek rano decyzję o zawieszeniu produkcji w większości europejskich zakładów podjęła także grupa FCA. Do której należą m.in. fabryki w Tychach (samochody) i Bielsku-Białej (silniki). W zatrudniającej ok. 2,2 tys. osób fabryce w Tychach produkcję wstrzymano już w poniedziałek. Zaś zakład w Bielsku-Białej pracuje obecnie w ograniczonym zakresie, na jedną zmianę. Niewykluczone, że decyzje o zawieszeniu produkcji podejmą niebawem również niektórzy dostawcy Opla i FCA.

Źródło: PAP