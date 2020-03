UWAGA! Podejrzewasz, że masz koronawirusa? Koniecznie odstaw ibuprofen!

Olivier Veran, francuski minister zdrowia napisał na Twitterze, że niektóre leki przeciwzapalne – w tym ibuprofen – mogą nasilać przebieg infekcji spowodowany koronawirusem. Zaleca, by zamiast niego brać środki z paracetamolem.

Ze wstępnych obserwacji francuskich pacjentów wynika, że lepiej brać paracetamol, a nie ibuprofen. Część leków przeciwzapalnych wywołuje bowiem u pacjentów cięższy przebieg choroby.

Dlatego minister zdrowia Francji Veran zapowiedział, że należy skierować pacjentów stosujących leki przeciwzapalne na konsultacje z lekarzem. Wnioski wyciągnięto na podstawie wstępnych obserwacji pacjentów przyjętych na intensywną terapię we francuskich szpitalach.

– Jerome Salomon, dyrektor generalny ds. zdrowia MZ Francji, przyznał, że zgłaszane są niepożądane skutki stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych u pacjentów z COVID-19. Specjaliści tłumaczą, że stan zapalny to naturalna odpowiedź organizmu na infekcję, a leki przeciwzapalne zmniejszają reakcję układu odpornościowego i maskują symptomy choroby – informuje „Onet” powołując się na PAP.

Naukowcy wciąż badają różne warianty leczenia koronawirusa. Pojawił się jednak pewien środek, który – według kilkunastu badań – znacznie przyspiesza kurację Covid-19. To chlorochina. O odkryciu poinformowała „Polityka”. Skuteczność stosowania chlorochiny potwierdziło 15 badań klinicznych.

To stary i tani lek. Preparat używa się do leczenia malarii. Wykorzystuje się go również do pełzakowicy, tocznia rumianego oraz do reumatoidalnego zapalenia stawów.

– Przeprowadzone na ponad 100 pacjentach w szpitalach w Wuhanie, Szanghaju, Pekinie, Ningbo, Chongqingu, Kantonie i Jingzhou badania wskazują, iż podawanie doustne chlorochiny w dawce 500 mg dziennie przez 10 dni związane było z przyspieszeniem procesu leczniczego w porównaniu do konwencjonalnie stosowanej terapii. Chlorochina skutecznie hamowała dalsze zaostrzenie zapalenia płuc u pacjentów i skracała przebieg choroby. W żadnym z badań nie odnotowano działań niepożądanych – czytamy na portalu „Polityki”.

Środka nie można wywozić z Polski na mocy naprędce napisanej specustawy w związku z koronawirusem. Zapewne z tego powodu zabrakło go w polskich hurtowniach.

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, …) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

Źródła: onet.pl/nczas.com