Hiszpania. Pijani turyści kpią z koronawirusa. Wielka Brytania przetrwa z takimi obywatelami? [VIDEO]

W mediach społecznościowych znaleźć można wiele filmów, gdzie pijani Brytyjczycy kpią z koronawirusa. Na jednym z nich widzimy jak grupa wyspiarzy śpiewa radośnie:”Wszyscy mamy wirusa, na na na na!”.

Grupa pijanych Brytoli dała taki popis podczas wakacjach w hiszpańskim Benidorm. Śpiewem zareagowali na interwencję policji, która próbowała przekonać ich do powrotu do hotelu.

Grupa około 50 osób wyległa przed hotel, gdzie urządziła sobie piknik. Kompletnie zignorowali zalecenia hiszpańskich władz dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa.

Gdy funkcjonariusze zaczęli nalegać na powrót do hotelu, turyści drwili z policji i obrzucili oficerów obelgami. Po krótkim czasie, gdy zaczęto policjant zaczął wzywać posiłki, pijana horda wróciła do hotelu.

To nagranie wzbudziło pogardę i zażenowanie w mediach społecznościowych. Mając tak nieodpowiedzialnych obywateli, trudno wróżyć sukces Wielkiej Brytanii w walce z koronawirsem.

Early morning and already very drunk British tourists not following the quarantine rules established by the Spanish government in #Benidorm have to be escorted out of the beach by police. #StateOfEmergency in #Spain. @BBCNews @LBCNews @NickFerrariLBC pic.twitter.com/T6SNALBTYS

— For King & Country⚜️🇪🇸🤝🇬🇷 (@VivaElReyDeEsp) March 15, 2020