To nie jest kampania?! Andrzej Duda odwiedza pracowników ORLEN którzy produkują płyn do dezynfekcji. Allegro i OLX nie mogą go sprzedawać [VIDEO]

Andrzej Duda komentując odejście ze sztabu Jolanty Turczynowicz-Kieryłło mówił, że i tak nie prowadzi kampanii. Tymczasem głowa państwa non stop fotografuje się z lekarzami i ratownikami. Teraz prezydent odwiedził pracowników ORLEN, którzy produkują płyn do dezynfekcji. Wcześniej rząd zabronił jego sprzedaży na Allegro i OLX.

„Ogromne podziękowanie dla pracowników PKN ORLEN za zaangażowanie w produkcję płynu do dezynfekcji” – napisał na Twitterze Andrzej Duda i, jakże by inaczej, dodał nagranie z pracownikami w kaskach.

Ogromne podziękowanie dla pracowników @PKN_ORLEN za zaangażowanie w produkcję płynu do dezynfekcji.

Dziękujemy bardzo! pic.twitter.com/enlMmuTBbq — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 17, 2020

Premier: OLX i Allegro nie będą mogły sprzedawać artykułów związanych z koronawirusem

– Popularne platformy sprzedaży internetowej nie wystawią już na swoich aukcjach maseczek, żelów antybakteryjnych i środków do dezynfekcji – postanowił Premier Mateusz Morawiecki.

Dzięki specustawie ws. koronawirusa rząd PiS zyskał wiele nowych uprawnień. Budzi to wiele kontrowersji, szczególnie w środowisku wolnościowej prawicy. To, czego wcześniej obawiali się działacze m.in. Konfederacji, dzieje się na naszych oczach.

Konkurencja nie może? No to Orlen rusza ze sprzedażą płynu do dezynfekcji

Orlen może się nieźle wzbogacić. Na stacjach dostępny jest już do kupienia płyn do dezynfekcji rąk. Jednocześnie platformy aukcyjne, takie jak OLX czy Allegro mają państwowy zakaz prowadzenia tego typu sprzedaży.

– Pierwsza partia płynu do dyzenfekcji rąk o działaniu wirusobójczym jest już w drodze do Agencji Rezerw Materiałowych. W obliczu nadzwyczajnej sytuacji nasz zakład @PKN_ORLEN OIL w Jedliczu angażuje wszelkie dostępne środki by zmaksymalizować poziom produkcji – poinformował na Twitterze prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Firma ocenia, że jest w stanie wyprodukować 750 tys. litrów płynu tygodniowo.

Źródło: Twitter, Nczas.com