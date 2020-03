Jednak nie! „Pacjent zero” nie opuścił jeszcze szpitala

Wbrew początkowym informacjom – podawanym również przez Polską Agencję Prasową – polski „pacjent zero” nie opuścił jeszcze szpitala. Mężczyzna czeka na wyniki dodatkowych badań.

„Z wielką przyjemnością informujemy, iż kolejne wyniki pacjenta zero, które przyszły w dniu dzisiejszym są NEGATYWNE ! – A to oznacza, że możemy go uznać za wyleczonego i w dniu jutrzejszym wypisać do domu” – pisał już we wtorek na FB szef oddziału zakaźnego lek. Jacek Smykał.

Dziś natomiast Państwowa Agencja Prasowa podała, że mężczyzna opuścił szpital. Jak się okazuje wieści zostały ogłoszone przedwcześnie. Polski „pacjent zero” wciąż znajduje się w szpitalu w Zielonej Górze. Mężczyzna czeka na wyniki dodatkowych badań.

Kim jest pacjent zero? Mężczyzna w sile wieku, były kandydat do Sejmu

Dziennikarz Marcin Dobski ujawnił, że „pacjentem zero” jest były polityk, który kiedyś – bez powodzenia – kandydował do Sejmu. Obecnie nie należy do żadnej partii politycznej.

Dobski nie zdecydował się ujawnić wizerunku zakażonego koronawirusem, choć zamieścił w internecie ocenzurowane zdjęcie z Antonim Macierewiczem.

Mężczyzna przyjechał rejsowym autokarem do Polski z Niemiec, z Westfalii. To najprawdopodobniej w Niemczech zakaził się koronawirusem.

Po lewej. Nie chcę upubliczniać wizerunku. pic.twitter.com/Q07DImalhz — Marcin Dobski (@szachmad) March 4, 2020

Źródło: PAP, Twitter, Nczas.com