Polski „pacjent zero” wyleczony! Mężczyzna opuścił szpital w Zielonej Górze

Pacjent zero opuścił szpital w Zielonej Górze; został wyleczony z koronawirusa – informuje biuro zarządu szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

„Z wielką przyjemnością informujemy, iż kolejne wyniki pacjenta zero, które przyszły w dniu dzisiejszym są NEGATYWNE ! – A to oznacza, że możemy go uznać za wyleczonego i w dniu jutrzejszym wypisać do domu” – pisał już we wtorek na FB szef oddziału zakaźnego lek. Jacek Smykał.

„Pacjent zero: to pierwsza osoba w Polsce, u której zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. „W naszym szpitalu przebywał ponad 2 tygodnie, bo od 2 marca. Życzymy mu nie tylko dalszego zdrowia, ale również spokoju! Niech ta informacja będzie światełkiem w tunelu, do którego wszyscy wjechaliśmy” – dodał szpital.

Kim jest pacjent zero? Mężczyzna w sile wieku, były kandydat do Sejmu

Dziennikarz Marcin Dobski ujawnił, że „pacjentem zero” jest były polityk, który kiedyś – bez powodzenia – kandydował do Sejmu. Obecnie nie należy do żadnej partii politycznej.

Dobski nie zdecydował się ujawnić wizerunku zakażonego koronawirusem, choć zamieścił w internecie ocenzurowane zdjęcie z Antonim Macierewiczem.

Mężczyzna przyjechał rejsowym autokarem do Polski z Niemiec, z Westfalii. To najprawdopodobniej w Niemczech zakaził się koronawirusem.

Po lewej. Nie chcę upubliczniać wizerunku. pic.twitter.com/Q07DImalhz — Marcin Dobski (@szachmad) March 4, 2020

