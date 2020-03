Ludzie wyszli do parków. Miasta zamykają place zabaw i siłownie plenerowe

Pomimo apeli o niewychodzenie z domu w związku z pandemią koronawirusa, nie wszyscy wzięli sobie te zalecenia do serca. Miasta wprowadzają więc zakaz przebywania na placach zabaw.

Piękna pogoda za oknem i pierwsze oznaki wiosny sprawiły, że sporo osób zdecydowało się spędzić czas kwarantanny na dworze. Rodzice z dziećmi chętnie wybierali place zabaw.

To jednak niewskazane. Restrykcyjnie zareagował m.in. Tarnów w województwie małopolskim. Przy placach zainstalowano tabliczki informujące, że obowiązuje zakaz wstępu. Po raz kolejny zwrócono się także z apelem o pozostanie w domu.

Nie wszystkie place zabaw zostały jednak objęte zakazem. Niektóre podlegają spółdzielniom mieszkaniowych i to do nich należy decyzja, czy postąpić podobnie, jak miasto.

„Słoneczna pogoda spowodowała, iż na wszystkich placach zabaw w mieście pojawiło się sporo rodziców ze swoimi pociechami, co w obecnej sytuacji epidemiologicznej jest zdecydowanie niewskazane. Po pierwsze chodzi o gromadzenie się w jednym miejscu większych grup ludzi, po drugie korzystanie przez wiele dzieci z tych samych urządzeń do zabawy to możliwość przenoszenia infekcji„ – czytamy na stronie tarnowskiego magistratu.

Miasta w całej Polsce na różne sposoby próbują zniechęcić ludzi do korzystania z placów zabaw.

W Warszawie już tak się zabezpiecza place zabaw przed ludźmi. Zamykanie bramek i pisemne ostrzeżenia nie wystarczają, bo wojujące madki mają na to sposób, otóż przenoszą wózki nad bramkami. pic.twitter.com/WTOXR7KfrS — PEDRO PAULETA (@FootDivers) March 19, 2020

Drodzy Mieszkańcy Katowic, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, ze względu na zagrożenie epidemiczne, apeluję, by nie korzystać z placów zabaw oraz siłowni pod chmurką. Trwa akcja informacyjna na tego typu obiektach miejskich– proszę o tymczasowe niekorzystanie z nich#Katowice pic.twitter.com/Z7EFSIL2PL — Marcin Krupa (@KrupaMarcinpl) March 18, 2020

#Ursynów zamyka place zabaw. Burmistrz: "Apele nie poskutkowały, na placach ciągle gromadzą się dzieci". Odpowiednie komunikaty już pojawiają się na furtkach via @haloursynowpl https://t.co/ltq12zhaR7 pic.twitter.com/esHBKdJ1dp — Miasto Ursynów (@MiastoUrsynow) March 18, 2020

⚠️✋Wola zamyka 41 placów zabaw, 6 siłowni plenerowych oraz wszystkie boiska przyszkolne.

"Do odwołania ograniczamy dostęp (…) Miejsca te zostały zamknięte i odpowiednio oznaczone ⛔🚷" – burmistrz @MiejskaWola, @KStrzalkowski#COVID19 #koronawirus pic.twitter.com/6Gam6uGYq6 — warszawa.eska.pl (@ESKA_Warszawa) March 18, 2020