Teatr Józefowicza nie chce oddawać ludziom pieniędzy! Widzowie atakują

Przez koronawirusa mocno cierpi branża rozrywkowa. Dlatego Janusz Józefowicz zaapelował do widzów Teatru Studio Buffo. Publicznie poprosił, aby nie żądali oni zwrotu pieniędzy za bilety. Ludzie zaatakowali aktora!

Janusz Józefowicz na swoim profilu instagramowym apel do widzów Teatru Studio Buffo. Poprosił ich, by z powodu koranowirusa nie żądali zwrotów pieniędzy, gdyż oznacza to pozbawienie artystów środków do życia, a teatr utraci przez to stabilizację finansową. Doprowadzić to może do bankructwa i zamknięcia instytucji.

– Czy Teatr Studio Buffo przetrwa ten kryzys? Czy pozostanie? Jesteśmy Teatrem, który nie otrzymuje ŻADNYCH DOTACJI z pieniędzy publicznych. WYŁĄCZNIE DZIĘKI NASZYM WIDZOM istniejemy już 28 lat. Drodzy, teraz już NAJDROŻSI WIDZOWIE!! Byliśmy zmuszeni odwołać spektakle. Proponujemy Państwu inne terminy, część z Państwa żąda zwrotu pieniędzy…

– Zwrot pieniędzy za bilety oznacza dla naszych artystów brak środków do życia a dla teatru utratę stabilności finansowej, co może doprowadzić do bankructwa i zamknięcia działalności Teatru Studio Buffo. Jeżeli doceniacie nas, jako artystów, jeżeli chcecie, żeby Nasz Teatr DALEJ ISTNIAŁ – zmieńcie termin waszej rezerwacji, zostańcie z nami! – napisał Janusz Józefowicz.

Apel Józefowicza mocno zdenerwował część internautów.

– Gościu… Weź. Zapłać aktorom że swoich. Ty podobno jesteś tak niemiły dla np obsługi technicznej teatru i wyniosły, że nie zasługujesz na to by słuchać takich apeli

– Ciężkie czasy dla wszystkich, więc należy zwrócić ludziom za bilety. Wypasiona chawira, wypasione wczasy, życie celebryty

– Nie zrzucaj swojej winy na ludzi którzy zarabiają ułamek tego co Ty.