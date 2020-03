„Ekspertka” od Chojeckiego w TVP Info mówi o swoich teoriach dotyczących koronawirusa. My za to płacimy [VIDEO]

Chiny uporały się niemal całkowicie z koronawirusem, obecnie zaś wysyłają pomoc do części państw świata. Tymczasem w TVP Info mówi się o tym, że w ten sposób rzekomo chcą „odwrócić naszą uwagę” od przyczyny powstania koronawirusa. Ale to nie wszystko Hanna Shen – „ekspertka” od pastora Chojeckiego i dawna publicystka „Gazety Polskiej” – wprost sugeruje, że to broń biologiczna Chin.

Hanna Shen to „ekspertka” pastora Pawła Chojeckiego w internetowej telewizji „Idź Pod Prąd”. Niedawno przekonywała, że „Grzegorz Braun jest naprawdę bardzo dobrym narzędziem propagandy komunistycznej” i „jest niebezpieczną osobą”.

Najwyraźniej doceniono jej zaangażowanie. Była publicystka mediów z koncernu Tomasza Sakiewicza na antenie utrzymywanej za nasze pieniądz TVP Info opowiadała o swoich teoriach dotyczących tego, skąd wziął się koronawirus. Widzowie mogli „dowiedzieć się”, że jest to broń biologiczna Chin.

– Chiny chcą odwrócić naszą uwagę od pytania dotyczącego, co naprawdę jest przyczyną tego wirusa. Czy rzeczywiście jest to tak, jak mówią i pochodzi on od zwierząt? Czy być może to pytanie czy jest to broń wytworzona albo wyciek z laboratorium 4 stopnia bezpieczeństwa, które znajduje się w Wuhan? – mówiła Shen na antenie TVP Info u Michała Rachonia.

– Cały czas powinniśmy o tej teorii wycieku z laboratorium mówić, dopóki nie będą mogli wejść do tego laboratorium eksperci, którzy znają pracę takich laboratoriów. Niezależni eksperci. Ta teoria nie jest bajką, nie jest teorią spiskową – przekonywała.