Koronawirus. Tak wyglądają teraz szpitale we Włoszech [VIDEO]

Jak wyglądają teraz szpitale we Włoszech można zobaczyć na materiale przygotowanym przez brytyjską telewizję Sky News.

Ekipa Sky News odwiedziła szpital w Bergamo. Miasto leży w Lombardii we Włoszech w regionie, który ucierpiał najbardziej na skutek epidemii koronawirusa.

Reporter Stuart Ramsay określa to co się tam dzieje jako przerażające. Panuje w nich ogromny tłok, a chorzy leżą w miejscach, które zostały do tego tymczasowo przystosowane np: w poczekalniach zamienionych w OIOMy.

Większość z nich jest podłączona do respiratorów z powodu trudności oddechowych wywołanych chorobą COVID-19.

Lekarz, z którym rozmawiał Stuart Ramsay, opowiada, że dziennie do szpitala trafia od 50 do 60 pacjentów. Wyjaśnia, że objawy COVID-19 przypominają bardziej ostre zapalenie płuc niż grypę.

Telewizja twierdzi, że pokazuje materiał z włoskich szpitali jako pierwsza. Została zaproszona przez władze Bergamo po to, by pokazać z jakim zagrożeniem mierzą się teraz Włochy i ostrzec władze innych krajów przed lekceważeniem koronawirusa.

Źródło: Sky News