Wielka Brytania zaskoczona. Książę William zastąpi królową Elżbietę II

Wielka Brytania otworzyła oczy ze zdumienia. Książę William w czasach pandemii koronawirusa ma wielkie zadanie! Musi wyręczyć swoją babcię królową Elżbietę II w obowiązkach monarchy.

Na parę tygodni a prawdopodobnie miesięcy Wielka Brytania powita swojego nowego władcę. W dobie koronawirusa książę William musi wyręczyć swoją babcię Elżbietę II w obowiązkach. Wypełnianie ich byłoby dla sędziwej monarchini zbyt ryzykowne.

94-letnia królowa znajduje się w grupie największego ryzyka i kontakt z wirusem z Wuhan mógłby być dla niej śmiertelny. Z tego powodu wyjechała z Londynu do zamku Windsor.

Książę William jest naturalnym nastepca tronu, ale po swoim ojcu, księciu Karolu. Od lat przyuczano go do obowiązków monarchy. Jak informuje BBC News książę Karol może być z racji wieku pominięty w kolejce do tronu.

Jak dodaje serwis, na razie nie mówi się o oficjalnym koronowaniu Williama na króla Wielkiej Brytanii. Jednak sytuacja, jak podkreślają eksperci, jest dynamiczna!

Źródło: BBC News/ Super Express