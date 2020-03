Złoty najsłabszy do dolara od 19 lat

Trwa dramatyczna przecena polskiego złotego. To efekt planów luzowania ilościowego ogłoszonych przez NBP.

Kurs amerykańskiego dolara do złotego osiągnął dziś poziom 4.29943. Przecena naszej waluty sięgała momentami nawet ponad 4,2% co nie jest częstym widokiem na naszym rynku walutowym.

Oznacza to, iż wróciliśmy do poziomów widzianych ostatnio w sierpniu 2001 roku.

Wyprzedaż polskiej waluty przyspieszyła od momentu ogłoszenia 11 marca decyzji rządu o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych, a także instytucji kultury, czyli wprowadzeniu kwarantanny.

Dewaluacja jest także efektem obniżenia stopy referencyjnej o 50 punktów bazowych oraz zapowiedź skupu papierów dłużnych przez NBP czyli w praktyce dodruku. Pierwsza aukcja rozpoczęła się dzisiaj.

Co więcej Adam Glapiński na konferencji, na której przedstawiono plan „tarczy ratunkowej” dla polskiej gospodarki, mówił o „nieograniczonych ilościach gotówki” jakimi dysponuje NBP. To było już pójście krok dalej i sugestia, że w Polsce możliwa jest polityka „zrzucania pieniędzy z helikopterów” jak określa się przekazywanie pieniędzy bezpośrednio do obywateli. Efektem takiej polityki może być zwiększona znacznie inflacja.

Złoty traci do dolara także ze względu na potężną wyprzedaż europejskiej waluty spowodowaną ogłoszeniem przez Europejski Bank Centralny rozpoczęcia programu skupu obligacji na astronomiczną kwotę 750 mld euro.

Sytuacja na parze głównej nie jest jednak wyjaśnieniem słabości złotego. Traci on do całego koszyka walut. Za 1 Euro płacono dziś nawet 4.61829 złotego. Ostatnio taki poziom kursu widzieliśmy w kwietniu 2009 roku. Kurs pary CHFPLN osiągnął poziom 4.37755. Indeks złotego zbliża się do poziomów najniższych w historii.