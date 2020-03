W Europie drastycznie rośnie liczba zakażonych koronawirusem. Jak się okazuje, COVID-19 dotyka nie tylko osoby starsze i z obniżoną odpornością, lecz także młode i wysportowane. Przykładem jest 39-latka z Londynu, która z powodu wirusa z Wuhan trafiła na oddział intensywnej terapii.

39-letnia Tara Jane Langston nagrała wideo z apelem do swoich znajomych. Przestrzegała przed koronawirusem. Radziła też, żeby rzucić palenie.

Brytyjka poczuła się gorzej 11 dni temu, gdy wróciła z Krakowa. Była tam z mężem Richardem i dwiema córkami. W ubiegły piątek stan kobiety znacząco się pogorszył. 39-latka została przetransportowana karetką do londyńskiego szpitala. Według doniesień „Daily Mail”, Langston jest wysportowana. Nie leczyła się również na żadne poważne schorzenia.

39-latka nagrała dramatyczne wideo ze szpitalnego łóżka z apelem. Na nagraniu widać, jak kobieta kaszle i z trudem bierze każdy oddech. Leżąc na oddziale intensywnej terapii Brytyjka przestrzegała znajomych, aby poważnie potraktowali koronawirusa.

– Jestem na oddziale intensywnej terapii i bez tego nie mogę oddychać – mówiła, wskazując na rurki intubacyjne w swoim nosie.

– Jeśli nadal palisz, odłóż swoje papierosy, ponieważ mówię ci teraz, że potrzebujesz swoich cholernych płuc. Proszę, niech nikt z was nie ryzykuje, ponieważ jeśli zrobi się naprawdę źle, skończycie tutaj. Moje ciało walczy z tym, więc jeszcze raz – nie ryzykuj – ostrzegała.

Opisała też swoje odczucia związane z oddychaniem. – To tak, jakby mieć szkło w płucach. Trudno to wytłumaczyć, ale każdy oddech to bitwa. To jest absolutnie straszne i nie chciałabym nigdy więcej przez coś takiego przechodzić – mówiła.

Kobieta dodała, że na początku zdiagnozowano u niej infekcję klatki piersiowej. Dostała antybiotyki, zalecono jej także przyjmowanie ibuprofenu i paracetamolu. – Zażywałam około ośmiu tabletek ibuprofenu dziennie i teraz myślę, że to zaostrzyło problem – przyznała.

– Takie było moje uzasadnienie przy nagrywaniu tego filmu, aby ostrzec, że młodsi ludzie też są podatni – wyjaśniła 39-latka.

Początkowo Brytyjka potrzebowała 6 litrów tlenu. Teraz, gdy jej stan się poprawił dostaje jeden litr. Jak dodała, z niepokojem ogląda nagrania osób, które dojeżdżają do pracy metrem, piją w pubach i lekceważą zalecenia władz, by zostać w domu.

Źródła: Daily Mail/Facebook