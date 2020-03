Sieci handlowe oferują pracownikom dodatkowe benefity za pracę w czasie epidemii. Premie sięgają tysiąca złotych

Sieci handlowe robią wszystko, aby zatrzymać pracowników i oferują im dodatkowe benefity. Premie otrzymają osoby zatrudnione w sklepach oraz w centrach dystrybucyjnych.

Lidl, należący do Grupy Schwarz, ogłosił, że wszyscy pracownicy otrzymają niebawem benefity w postaci premii wielkanocnych – w wysokości 300 i 450 zł.

Swoich pracowników nagrodzić postanowiła też Biedronka. Otrzymają oni 300 zł brutto za tydzień pracy od 9 do 14 marca. Premia objęła wszystkich zatrudnionych w sklepach oraz centrach dystrybucyjnych. Wystarczy, że pracowali oni w tym tygodniu zgodnie z zaplanowanym grafikiem. Sieć przyzna także premię wszystkim rodzicom mającym dzieci do lat 14, którzy we wspomnianym tygodniu przepracowali minimum jeden dzień. Pracownicy powyżej 60. roku życia zostali zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy, przy zachowaniu wynagrodzenia.

Również sieć Aldi wprowadziła benefity dla swoich pracowników. W marcu wypłaci im do 1 tys. złotych brutto premii. Będzie ona uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy. Najwyższe nagrody otrzymają pracownicy w sklepach oraz magazynowi, którzy „w największym stopniu przyczyniają się do utrzymania łańcucha dostaw i zaopatrywania klientów w potrzebne produkty”.

Bonus za koronawirusa

Pracowników nagradza także druga działająca w Polsce sieć z Grupy Schwarz – Kaufland. Zaproponowała ona swoim pracownikom do 1 tys. zł brutto dodatku motywacyjnego. Pracownicy mają tylko w czasie epidemii pozostać w pracy i nie korzystać z urlopów lub zwolnień. Zatrudnieni, którzy będą świadczyć pracę od 1 do 15 marca, otrzymają 500 zł premii. Podobnie jak ci, którzy pojawią się w pracy w dniach 16-31 marca.

W podobny sposób postąpiła sieć Makro. Zdecydowała się ona wypłacić pracownikom po 500 zł, jeśli ci będą przychodzić do pracy od 14 do 31 marca.

Pracownicy duńskiej sieci Netto dostaną w marcu po 500 zł premii. Firma zadeklarowała ponadto, że nawet te osoby, które w ostatnich dniach nie pracowały, otrzymają dodatek proporcjonalny do ilości przepracowanego czasu.

Sieć drogerii Rossmann zapowiedziała, że pracownicy, którzy będą świadczyć pracę w dniach od 16 marca do 15 kwietnia, otrzymają bonus w wysokości 750 zł brutto.

Związkowcy Tesco zwrócili się z wnioskiem to zarządu polskiego oddziału sieci o przyznaniu pracownikom premie. Powodem jest „znaczne obciążenie pracą i narażeniem siebie na zakażenie koronawirusem”. Sieć nie poinformowała jeszcze o swojej decyzji w tej sprawie.

Źródło: wiadomoscihandlowe.pl