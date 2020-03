Skłamał w sprawie koronawirusa. Teraz grozi mu więzienie

Mieszkaniec Teksasu w USA został aresztowany po tym, jak skłamał w sprawie wirusa z Wuhan. Oświadczył bowiem na Facebooku, że ma pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jak mówił, to miał być tylko „eksperyment”. Teraz grozi mu rok za kratkami.

23-letni Michael Lane Brandin został aresztowany, ponieważ wywołał panikę w hrabstwie Tyler w Teksasie. Nie tylko skłamał w sprawie testu na koronawirusa. Przekonywał również, że zaraza ewoluowała i rozprzestrzenia się jeszcze łatwiej niż wcześniej.

23-latek opublikował wpis na Facebooku, w którym przekonywał, że lekarze z hrabstwa Tyler poinformowali go, że koronawirus przenosi się w powietrzu. Mężczyzna tłumaczył się później, że jego akcja miała na celu pokazanie, że nie można wierzyć we wszystko, co się czyta w Internecie.

„Społeczny eksperyment” spowodował jednak, że lokalne organy ścigania, służby medyczne i ratunkowe dostały mnóstwo połączeń alarmowych. Sędzia Jacques Blanchette zdecydował się więc wydać nakaz aresztowania. Kilka godzin później 23-latek usłyszał zarzuty.

Mężczyzna może teraz zapłacić grzywnę w wysokości 4 tys. dolarów – prawie 17 tys. złotych – lub spędzić rok za kratkami.

Źródło: Facebook