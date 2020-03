Pękła kolejna granica. 300 tysięcy zakażeń koronawirusem na całym świecie. Hiszpania otwiera tymczasowy szpital

Liczba osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa na całym świecie przekroczyła 300 tysięcy. Tym samym pękła kolejna magiczna bariera.

Spośród zakażonych wirusem SARS-CoV-2 zmarło 13 642 osób. 95 953 chorych wyzdrowiało.

Najgorsza sytuacja panuje we Włoszech, w Hiszpanii i w Iranie. Na Półwyspie Iberyjskim ostatniej doby zmarło 344 osób, a w Iranie 129. Włosi publikują statystyki pod koniec dnia.

Chiny, gdzie pojawił się koronawirus, a także Korea Południowa, powoli wygaszają epidemię. Sytuacja nie jest tak dobra w innych azjatyckich państwach. Indie wprowadziły godzinę policyjną, która w niedzielę obowiązuje przez 14 godzin. Miliard osób poproszono, by od 7 do 21 zostać w domach. Obostrzenia nie dotyczą jedynie tych, którzy tego dnia pracują w „kluczowych dla państwa” branżach.

Australia zdecydowała się zamknąć do odwołania wszystkie puby, restauracje, siłownie, kluby sportowe, kina i miejsca kultury. Z kolei dwie londyńskie dzielnice – Hammersmith i Fulham – jako pierwsze w stolicy Anglii zdecydowały o zakazie wejścia do parków.

W Madrycie utworzono tymczasowy szpital do walki z koronawirusem. Wykorzystano do tego jedno z centrów konferencyjnych i wstawiono tam 5,5 tys. łóżek. Będzie to największy tego typu obiekt w Europie.

Włochy wstrzymały na całym terytorium kraju wszelką działalność produkcyjną, która nie jest niezbędna. To kolejny krok zaostrzający walkę z epidemią koronawirusa. Poprzedniej doby w Italii zmarło prawie 800 osób, a liczba zachorowań na Covid-19 wzrosła o 4800 i wynosi już 53,5 tys.

W Polsce potwierdzono 563 przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 7 osób.

Koronawirus na świecie – 10 państw najbardziej dotkniętych epidemią

Pełne statystyki dostępne w TYM miejscu.