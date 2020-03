Dziki w Barcelonie, kozice górskie w Katalonii, pawie w Madrycie. Na ulice Hiszpanii wyszły dzikie zwierzęta [VIDEO]

Już po kilku dniach nieobecności ludzi w samym centrum Barcelony, na głównej arterii Avenida Diagonal oraz na Placu Kennedy’ego, zaczęły buszować dziki.

Prawdopodobnie zeszły z pobliskich gór Sierra de Collserola. Nigdy wcześniej nie widziano ich w Barcelonie.

Coronavirus in Catalonia — Boars descend from the mountains to the very center of Barcelona, after several days of people being locked at homepic.twitter.com/6IRFzl2cKz

— Alfons López Tena (@alfonslopeztena) March 19, 2020