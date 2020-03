Artur Dziambor odpowiada Elżbiecie Witek: „Chodźmy na stadion”

RMF FM informuje, że marszałek Sejmu, Elżbieta Witek, zaproponuje posłom głosowanie „z wykorzystaniem środków elektronicznych”. Niestety jest to niezgodne z Konstytucją i Regulaminem Sejmu. Artur Dziambor ma lepszy pomysł. Chce iść na stadion.

Reporter RMF FM Tomasz Skory dotarł do przygotowanego przez marszałek Elżbietę Witek projektu uchwały, zapobiegającej „ryzyku sparaliżowania procesu ustawodawczego w czasie, kiedy szybkie działania Sejmu mogą być niezbędne dla ratowania życia i zdrowia obywateli”.

Wedle projektu posłowie wzięliby udział w posiedzeniu „za pomocą środków elektronicznych”. Dziennikarz zauważa, że jest to wbrew Konstytucji i Regulaminowi Sejmu.

Co ciekawe Regulamin marszałek Witek chce zmienić, tylko że sposób w jaki zamierza to zrobić budzi pewne kontrowersje.

„Co więcej, nawet samo wprowadzenie tych zmian miałoby się odbyć z użyciem tych środków. To jawne naruszenie przepisów jasno stanowiących, że Regulaminu nie można zmieniać w trybie, którego Regulamin nie przewiduje” – zauważa dziennikarz.

Regulamin to jednak „mały pikuś” w porównaniu z kolejnym aktem prawnym, któremu wbrew są zmiany proponowane przez Witek. Tak, chodzi o Konstytucję RP. Skory zauważa, że art. 120 mówi wprost o „uchwalaniu ustaw zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów […]”. Nie mówiąc już o jawności posiedzeń obu Izb polskiego parlamentu, co również stoi w Konstytucji.

„Chodźmy na stadion”

Jako, że pomysł Elżbiety Witek nie może zostać przeprowadzony – no chyba że niezgodnie z prawem – to Artur Dziambor proponuje lepszy.

„Posiedzenie Sejmu przez Internet to nietrafiony pomysł, niestety niezgodny z prawem. Problem polega na tym, że takiej formy nie przewiduje ustawa. O wiele lepsza była propozycja złożona przez posła Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski o sesji na Stadionie Narodowym. Idźmy w to!” – napisał na FB Konfederata.

Doczekamy się sesji Sejmu na PGE Narodowym?

Źródło: RMF FM, Nczas.com