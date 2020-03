W związku z pandemią koronawirusa Polska wprowadziła kolejne środki ograniczające swobody obywatelskie. Dokładniej – ograniczenie w przemieszczaniu się. Co to oznacza?

Co najmniej do 11 kwietnia nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi i zawodowymi. Obostrzenia nie dotyczą więc dojazdu do pracy, wolontariatu (dla tych, którzy działają na rzecz walki z koronawirusem lub pomagają potrzebującym) oraz załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (zakupy, lekarz, opieka nad bliskimi, wyprowadzenie psa).

W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Wciąż obowiązuje także obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Co jeszcze oznacza ograniczenie w przemieszczaniu się? Oto najważniejsze pytania i odpowiedzi na nie.

Czy komunikacja miejska będzie działać?

Tak, ale na zmienionych zasadach. Tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Czy mogę pójść do Kościoła?

Tak, ale trzeba liczyć się z tym, że nie zostanie się wpuszczonym. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Co ze zgromadzeniami publicznymi?

Wprowadzony został zakaz zgromadzeń publicznych. Nowe przepisy zakazują także wszelkich grupowych spotkań, imprez czy zebrań. Jedyną dopuszczalną formą jest spotkanie z najbliższymi.

Jakie sklepy będą otwarte?

Tak jak dotychczas. Otwarte pozostają sklepy spożywcze, apteki, pralnie, banki i drogerie. Reszta – zamknięta. Restauracje wciąż mogą wydawać posiłki jedynie na wynos i w dostawie.

Czy można wyjść na spacer do parku lub lasu?

Przepisy odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin). Zalecamy, aby ograniczać tego typu wyjścia do niezbędnego minimum.

Należy jednak pamiętać, że pomimo braku odgórnego zakazu, nadleśnictwa mogą podejmować decyzje o zamknięciu lasów. Tak uczyniły już niektóre z nich (więcej TUTAJ).

Czy można pójść na plac zabaw?

Nie. Ograniczenia dotyczą placów zabaw, które są miejscem gromadzenia się różnych osób, a tym samym wysokiego ryzyka zakażenia.

Dojeżdżam do pracy. Czy muszę mieć zaświadczenie od pracodawcy w razie kontroli?

Nie. W przypadku ewentualnej kontroli należy poinformować funkcjonariuszy o celu podróży – czy jadę do pracy, czy wracam z niej, a także miejscu wykonywania obowiązków zawodowych.

Co z zakładami pracy?

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Wszystkie restrykcje zostały wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Źródło: gov.pl