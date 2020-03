Szaleństwo i podłość w czasach zarazy. Demokraci blokują w Kongresie ustawy antywirusowe. Chcą wprowadzić do nich lewacką ideologię [WIDEO]

Kolejne obrady w Izbie Reprezentantów nad przepisami na czas epidemii i kryzysu ekonomicznego zostały storpedowane przez Demokratów. Administracja prezydenta Donalda Trumpa przewiduje m.in przekazanie 2 bilionów dolarów na walkę z gospodarczymi skutkami kryzysu. Pieniądze mają trafić bezpośrednio do Amerykanów, ale też firm. Otworzone mają być nadzwyczajne linie kredytowe i gwarancyjne.

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że wszystko jest uzgodnione i kolejne głosowania nad przepisami są formalnością. Tymczasem wszystko zablokowała partyjna wierchuszka Demokratów ze spiker Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na czele. W ostatniej chwili zażądali oni wprowadzenia tak dużej liczby absurdalnych poprawek, że cały projekt dotyczący walki z epidemia i kryzysem gospodarczym zmienił się w projekt skrajnie ideologiczny. Wiele ich propozycji nie ma nic wspólnego z walką z pandemią i załamaniem gospodarczym. Przedstawiono je w dokumencie liczącym sobie 1400 stron.

Oto niektóre z żądań demokratów. Nawet w normalnych czasach byłyby żałośnie głupie i absurdalne.

Ted Cruz, rightfully pissed off at the pure evil of the Democrats: “What the hell does a windmill have to do with this crisis?”

