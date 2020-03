Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ostrzega: „W TYM TYGODNIU będziecie mieli 1-3 mln bezrobotnych”

Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ostrzega przed skokowym wzrostem bezrobocia, jeżeli firmy nie utrzymają płynności.

Dramatyczny wpis pojawił się na Twitterze. Cezary Kaźmierczak apeluje w nim do rządu o działania mające pomóc firmom zmagającym się z kryzysem.

Ostrzega, że ich brak oznaczał będzie skokowy wzrost bezrobocia jeszcze w tym miesiącu.

– Albo NATYCHMIAST podstawicie jakieś narzędzie płynnościowe typu kredyt w rachunku na koszty stałe albo w TYM TYGODNIU będziecie mieli 1-3 mln bezrobotnych – napisał Kaźmierczak na Twitterze.

Do Rzadu Najjaśniejszej: albo NATYCHMIAST podstawicie biznesowi jakieś narzędzie płynnościowe typu kredyt w rachunku na koszty stałe albo w TYM TYGODNIU będziecie mieli 1-3 mln bezrobotnych @MorawieckiM @Jaroslaw_Gowin @ZiobroPL @pisorgpl — Cezary Kaźmierczak (@C_Kazmierczak) March 25, 2020

Problemy są efektem wprowadzenia ograniczeń w działalności firm, spowodowanych walką z epidemią koronawirusa. Wiele branż z dnia na dzień utraciło większość, a niektóre praktycznie wszystkie przychody.

Koszty oczywiście pozostały, w tym koszty podatku dochodowego od osób prawnych (zaliczki na poczet CIT), składki na ZUS. 25 marca przypada termin zapłaty podatku VAT.

W rozmowie z money.pl Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ostrzegał, że dla wielu pracodawców i pracowników najbliższe dni oznaczają „być albo nie być”.

– Nadchodzący weekend będzie 13. w tym roku. Ironia losu – mówi szef ZPP.

– To właśnie najbliższe 7 dni będzie oznaczało dramat w setkach tysięcy polskich domów. – Pracę może w ciągu tego tygodnia stracić od miliona do nawet trzech milionów Polaków – powiedział money.pl.

O tym, że dramatyczne słowa Cezarego Kaźmierczaka to nie puste groźby świadczy to, co się dzieje już w innych krajach.

Norweskie Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (NAV) opublikowało we wtorek 24 marca najnowsze dane na temat bezrobocia.

To pierwsza taka publikacja od czasu gdy Norwegia wprowadziła ograniczenia w zmierzające do walki z epidemią koronawirusa.

Efekty tych działań mają niestety destruktywny wpływ na gospodarkę. Liczba bezrobotnych wzrosła z 65 000 zarejestrowanych 10 marca do 291 000, czyli niemal 5. krotnie.

Przed katastrofalnym wzrostem bezrobocia ostrzegał także szef FED z St. Louis James Bullard, który ocenił, że w drugim kwartale tego roku bezrobocie w USA sięgnie nawet 30 proc. czyli przekroczy poziomy widziane w czasach Wielkiego Kryzysu z lat 30 ubiegłego wieku.

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z ogromnych kosztów jakie niesie ze sobą walka z pandemią koronawirusa i zastanawia czy wybrana droga jest optymalna.