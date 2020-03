Rząd zakazuje importu maseczek przez Internet, a spółka radnego PiS kupuje ich 5 mln. Akcje spółki wystrzeliły [FOTO]

Spółka MBF Group S.A., której prezesem był radny PiS z Chorzowa Wojciech Ahnert, kupiła 5 mln maseczek ochronnych. Znowu zupełnym przypadkiem stało się to w czasie, kiedy rząd zakazał sprzedaży ich do Polski przez giganta handlu online Alibabę. Co niezwykle ciekawe, spółka na co dzień zajmuje się… consultingiem.

– Rząd polski poprosił rząd chiński by ten zablokował możliwość sprzedaży maseczek ochronnych Polakom za pośrednictwem internetu. Tymczasem, spółka MBF Group S.A., której prezesem jest radny PiS z Chorzowa, zamawia 5 000 000 maseczek – czytamy na profilu Partia Możemy.

Zaznaczono, że „firma na co dzień zajmuje się consultingiem”, zaś „kurs spółki skoczył” znacząco „po ogłoszeniu kontraktu”.

– Wszystkie przesłanki wskazują na to, że rząd chce by to swoje spółki (np. Orlen w przypadku płynu do dezynfekcji) lub spółki osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością zarobiły najwięcej na aktualnej tragedii, kosztem życia i zdrowia Polaków – napisano w poście.

Zakontraktowanie dostawy 5 mln maseczek ma datę 20 marca. Tego samego dnia Ahnert sprzedał 12428 akcji w cenie 4,75 zł za sztukę. Oznacza to, że zarobił – jakby to powiedział twardy wyborca PiS – na spekulacji ponad 59 tys. zł na swoje prywatne konto.

Wojciech Ahnert to radny Chorzowa i członek PiS. Był współpracownikiem Andrzeja Dudy w kampanii wyborczej. W ostatnich wyborach parlamentarnych startował z tej samej listy, co Mateusz Morawiecki. Jest więc bardzo prawdopodobne, że zna się z premierem osobiście.

Sama firma opublikowała oświadczenie „w sprawie nieprawdziwych informacji opublikowanych w Internecie” po doniesieniach na temat transakcji. Pomijając fakt, że stosuje urzędniczy żargon, zamiast odnieść się w sposób prosty i zrozumiały do sprawy, w żaden sposób nie zaprzeczyła, by dokonała nietypowego dla swojej branży zakupu. Usprawiedliwiła to jedynie rzekomym „poszerzeniem oferty o rynek medyczny” kilka tygodni temu. Oświadczenie można streścić do stwierdzenia, że… spółka nie zakupiła maseczek za pośrednictwem Alibaby, choć nikt nic takiego nie twierdził.

Mimo tego, doniesienia na temat tej sprawy radny PiS nazywa „przykładem typowego fakenewsa”.

Wygląda więc na to, że – podobnie jak w przypadku płynów dezynfekujących – największym „spekulantem” zarabiającym na brakujących artykułach pierwszej potrzeby są podmioty związane z partią rządzącą.

