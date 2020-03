Nocne spotkanie Emilewicz i Kowala. Minister PiS napisała posłowi PO dedykację [FOTO]

W nocy ze środy na czwartek doszło do natychmiastowego, nieplanowanego spotkania minister rozwoju w rządzie PiS, Jadwigi Emilewicz z posłem Koalicji Obywatelskiej, Pawłem Kowalem.

Wszystko zaczęło się od uwagi na Twitterze posła Kowala, że pomimo rozpoczęcia nazajutrz posiedzenia Sejmu o godzinie 14, posłowie opozycji wciąż nie dostali projektów ustaw do przeczytania.

Minister z Prawa i Sprawiedliwości zaprosiła zatem Kowala, by się osobiście z nimi zapoznał. Poseł KO o godzinie 0:25 oznajmił, że jedzie do budynku przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie.

Spotkanie trwało około dwóch godzin. Co przedstawiciele, na pozór zwaśnionych, partii ustalali między sobą? Szczegółów prawdopodobnie się nie dowiemy. Oczywiście poza sloganami, że pracowali nad tarczą antykryzysową.

Kowal podziękował za spotkanie i przedstawił krótkie, ogólnikowe oświadczenie. Poinformował też, że otrzymał od minister z PiS-u projekty uchwał z… osobistą dedykację.

„Dziękuję za spotkanie pani minister Jadwidze Emilewicz i za rozmowę, i dedykację na projekcie. Będziemy czytać, co dobre pochwalimy inne rzeczy podpowiemy, jeszcze inne skrytykujemy. Taka nasza rola… Tymczasem do jutra!” – napisał na Twitterze Kowal.

Czy mamy nową koalicję PiS-PO? To z pewnością za daleko idąca interpretacja, choć gdybyśmy chcieli wcielić się w retorykę na przykład Telewizji Publicznej, to taki dowód w zupełności ku temu by wystarczył. Pozostaniemy jednak przy zdrowym rozsądku, a nocne spotkanie Emilewicz i Kowala każdy może zinterpretować po swojemu.

Panie Pośle, zapraszam na Pl 3 Krzyży. — Jadwiga Emilewicz 💯🇵🇱 (@JEmilewicz) March 25, 2020

Proszę bardzo, już jadę. Jeśli mogę w czymś pomóc to chętnie to zrobię, zupełnie poważnie. Proszę o techniczne info jak wejść do budynku itd. Uklony https://t.co/YqWJsfT37e — Paweł Kowal (@pawelkowalpl) March 25, 2020