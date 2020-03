Totalna opozycja totalnie nie zna się na higienie. Równie dobrze mogliby lizać rurki w tramwajach [FOTO]

Posłowie z PO-KO, z Kidawą-Błońską na czele, przyszli do Sejmu w rękawiczkach jednorazowych i maseczkach. Tylko po co – skoro maseczki szybko pościągali, a rękawiczkami non stop dotykali twarzy?

Nic dziwnego, że tak wielu polityków na świecie jest zakażonych koronawirusem. Politycy z tzw. „totalnej opozycji”, z kandydatką na prezydenta Kidawą-Błońską na czele, udowadniają, że to nie przypadek.

Większość członków PO-KO przyszła do Sejmu w maseczkach i rękawiczkach jednorazowych. Równie dobrze mogliby jednak przyjechać do parlamentu tramwajem, a po drodze lizać rurki do trzymania się i poręcze na dworcach. Na zdjęciach z Sejmu widać bowiem, że i tak non stop dotykają rękawiczkami twarzy. Nie dają więc one żadnego zabezpieczenia.

Foto od Pikusia podbija nasz kraj jak Kidawa długa i szeroka 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/xpCLtgXWVY — Roman vel Ronfox🇵🇱🇮🇪 (@ronfox102) March 25, 2020

Takie pytanko do PO. Po co wam rękawiczki skoro w nich twarz dotykacie? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/vDsshmeXBb — Polska Suwerenna 🇵🇱 (@SuwerenaPL) March 26, 2020