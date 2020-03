Boris Johnson zakażony koronawirusem. Premier Wielkiej Brytanii w izolacji [VIDEO]

Jak zaznaczono, premier ma lekkie objawy choroby Covid-19. W najbliższych dniach podda się izolacji, ale będzie nadal kierował rządem.

W opublikowanym w mediach społecznościowych filmie Johnson powiedział, że w ciągu ostatnich 24 godzin męczyła go „temperatura i uporczywy kaszel”.

Za radą osobistego lekarza poddał się testowi na koronawirusa SARS-CoV-2, który dał wynik pozytywny.

55-letni premier Wielkiej Brytanii zapewnił, że nadal będzie pracował, tylko że z domu. Z rządem będzie łączył się za pomocą wideokonferencji.

Jednocześnie podziękował wszystkim pracownikom brytyjskiej służby zdrowia NHS i przypomniał, że pozostanie w domu ma zasadnicze znaczenie dla powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020