Drastyczny wzrost zachorowań za Oceanem. USA wyprzedziły Chiny w liczbie zakażeń koronawirusem. Coraz gorzej w Nowym Jorku, Michigan i Luizjanie

Tym samym USA wyprzedziły Chiny pod względem całkowitej liczby zakażeń w kraju. Dotychczas w Chinach koronawirusem oficjalnie zakaziło się 81 340 osób. U Jankesów 85 593.

W czwartek w Stanach Zjednoczonych zmarło co najmniej 268 osób, a łączna liczba ofiar śmiertelnych oscyluje w okolicach 1300.

Najgorsza sytuacja panuje w Nowym Jorku. Aż 365 ze wszystkich zgonów w USA przypada na to miasto. Liczba osób hospitalizowanych w stanie Nowy Jork wzrosła w czwartek o 40 proc. w ciągu doby. Gubernator Andrew Cuomo mówi, że potrzeba tysięcy nowych łóżek szpitalnych i respiratorów.

This is Kious Kelly, he was an assistant nursing manager at Mount Sinai West in New York.

His colleagues tell me he was caring for COVID19 patients.

Hospital confirms he died: "Today, we lost another hero – a compassionate colleague, friend and selfless caregiver.” pic.twitter.com/FRGVZSTRDz

— Emmanuelle Saliba 🧐 (@_esaliba) March 26, 2020