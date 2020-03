Korwin-Mikke szokuje: „Dlaczego co miesiąc nie ma jakiejś epidemii?!” [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke podczas dzisiejszego głosowania online wyśmiewał demagogię rządu PiS. Polityk zastanawiał się dlaczego rząd nie podejmuje co miesiąc takich decyzji jak w czasie kryzysu, skoro go na nie stać. Oznajmił też, że Konfederacja wstrzyma się od głosu ws. tzw. „tarczy antykryzysowej”.

– Tak się zastanawiam: „Dlaczego co miesiąc nie ma jakiejś epidemii?”. Moglibyśmy uchwalać wspaniałe ustawy, które pomogą przemysłowi, ludziom pracy… Po co czekać na epidemię? – mówi poseł Janusz Korwin-Mikke. – Dlaczego tego nie robimy? Bo nikt nie pyta ile to wszystko będzie kosztowało? Za to wszystko zapłaci 38 milionów konsumentów.

Polityk zdradził też jaką decyzję Konfederacja podjęła ws. tzw. „tarczy antykryzysowej”.

– My w zasadzie powinniśmy głosować przeciwko tej ustawie. Ona zawiera, jak słusznie zauważył Krzysztof Bosak, momenty niebezpieczne – powiedział Janusz Korwin-Mikke. – Ponieważ jednak zawiera też kilka rzeczy pożytecznych, to my się wstrzymamy.

