Książe Harry ma się wziąć do roboty. Żona Meghan wysyła go, by wreszcie zaczął zarabiać

Amerykańskie i brytyjskie media informują, że książę Harry i jego żona Meghan zaczynają mieć kłopoty finansowe. Markle naciska na męża, by znalazł sobie jakąś pracę i zaczął zarabiać.

Wiele wskazuje, że ledwie w kilka miesięcy po porzuceniu królewskiej rodziny i obowiązków na rzecz monarchii książę Harry i jego żona amerykańska aktorka Meghan Markle zaczynają mieć prawdziwe kłopoty. Jak informuje w rozmowie z amerykańską bulwarówką „National Enquirer” osoba z ich otoczenia, Meghan zaczęła naciskać na księcia, by znalazł sobie pracę i zaczął zarabiać. Para wpadać zaczyna w kłopoty finansowe.

– Meghan jest przerażona, że ​​jej marzenia o byciu królową Hollywood zostaną zniszczone przez ten finansowy koszmar. Nalega, by Harry wykonał ruch i rozwiązał kryzys – mówi anonimowy informator.

Problem polega jednak na tym, że książę Harry nigdy tak naprawdę nie pracował, nie ma przyzwoitego wykształcenia – nie ukończył szkoły wyższej i nie zna żadnych języków. Jedyne doświadczenia jakie ma to wojskowe. Przez 10 lat służył w Brytyjskiej Armii. I co z tym miałby w Los Angeles robić? Być ochroniarzem, pilotem helikoptera? Jeśli nawet, to nie zarobi tyle by zaspokoić wszystkie zachcianki swej kapryśnej zony.

– Ich małżeństwo znajduje się w punkcie krytycznym. Przechodzi poważny kryzys – mówi informator.

Książę i Meghan w ramach porozumienia z królową Elżbietą musiała zwrócić koszta remontu specjalnie dla nich przygotowanej posiadłości i rezydencji Frogmore. Wydatki wyniosły kilka milionów funtów i zszokowały brytyjską opinię publiczną. Meghan miała wiele bardzo kosztownych zachcianek, za które płacili brytyjscy podatnicy. Teraz po wyprowadzce pary za Atlantyk rezydencja stoi pusta.

Meghan bardzo liczyła na kupczenie królewskimi tytułami i symbolami. Para zarejestrowała tytuł „Royal Sussex” jako znak towarowy i zamierzała sygnować nim sprzedawane rzeczy – nawet ręczniki i pidżamy. Para zainwestowała setki tysięcy funtów w w wypromowaniu marki „Royal Sussex”, ale królowa Elżbieta II zabroniła posługiwania się królewskimi tytułami i symbolami. Od 31 marca Meghan Markle pozbawiona jest tez tytuły Księżnej Sussex, który przysługiwał jej po ślubie z księciem Harry. Prysły marzenia o zrobieniu wielkiego biznesu na monarchii brytyjskiej

Para najpierw zamieszkała w Kanadzie, ale tamtejszy rząd odmówił finansowania ich ochrony. Gdy przeprowadziła się do Los Angeles to samo zapowiedziała administracja Trumpa. Brytyjczycy też za to nie chcą płacić, skoro para nie jest już częścią rodziny królewskiej i nie pracuje na rzecz monarchii.

Meghan udało się podpisać jeden kontrakt z Disneyem Była lektorką w filmie dokumentalnym „Słonica”. To było jeszcze w czasach gdy nie zerwali więzów z Wielką Brytania. Teraz praktycznie nie mają przychodów.