Koronawirus: nowe obostrzenia w Polsce. Rząd zamyka lasy

„W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii oraz dyspozycją Premiera RP, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu, a Parki Narodowe pozostają zamknięte” – przekazał w komunikacie resort.

Jak tłumaczy ministerstwo, decyzja wynika z faktu, że wiele osób mimo zagrożenia epidemią gromadziło się na terenach zarządzanych przez LP.

„Niestety, ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe” – podkreślono.

Uwaga ‼️ Na polecenie premiera @MorawieckiM na podstawie specustawy anty-COVID oraz rozporządzenia rządu, we wszystkich nadleśnictwach #LasyPaństwowe od teraz do 11 kwietnia włącznie obowiązuje zakaz wstępu do lasu 🌲⛔️🌳 Dla wspólnego zdrowia #zostańwdomuhttps://t.co/ixtF64THS3

— Krzysztof Trębski 🌳🌲 (@ktrebski) April 3, 2020