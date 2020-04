Policja weszła do kościoła, bo na Mszy było za dużo ludzi. Apel wiernych!

Do kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Ostrem na Żywiecczyźnie weszła policja. Funkcjonariusze dostali bowiem informację, że na Mszy świętej zgromadziło się zbyt wiele osób.

Podczas Eucharystii w kościele parafialnym modliło się bowiem 16 wiernych. Zaalarmowana anonimowym zgłoszeniem policja weszła do świątyni. 24 marca rząd wprowadził bowiem w Polsce 5-osobowy limit osób, które mogą jednocześnie przebywać w kościołach.

Interwencja policji w Ostrem miała miejsce 2 kwietnia podczas wieczornej liturgii. Informację tę potwierdziła rzecznik żywieckiej policji asp. szt. Mirosława Piątek. Funkcjonariusze przybyli na miejsce w wyniku anonimowego zgłoszenia, że w kościele znajduje się za dużo osób. W kościele przebywało 16 wiernych i ksiądz.

Część ze zgromadzonych uczestników Mszy św. musiała opuścić kościół. Kościelny zaapelował do wiernych o zastosowanie się do zaleceń. Eucharystia została dokończona.

Sprawa ma zostać zgłoszona do Sanepidu, który może wszcząć postępowanie administracyjne.

Katolicy apelują do premiera

W związku z nadchodzącymi świętami Wielkanocnymi katolicy wystosowali petycję do premiera o zmianę tego zarządzenia. Jak podkreślali, w budynki kościołów zazwyczaj są w stanie pomieścić kilkaset czy nawet przeszło tysiąc osób. Porównali ten limit także z sytuacją w komunikacji zbiorowej. Zwrócili uwagę, że zgodnie z nowym zarządzeniem, w autobusach, tramwajach czy wagonach metra – na zaledwie kilkunastu metrach kwadratowych – przebywać może nawet 35 osób.

„Nawet jeśli z punktu widzenia epidemiologii niezbędne jest, aby wprowadzone restrykcje trwały aż do Świąt Wielkiej Nocy, budzi niezrozumienie fakt, że akurat zgromadzenia o charakterze religijnym uznano za szczególnie podatne na transmisję choroby. Kościoły to najczęściej duże budynki, mogące pomieścić kilkaset, a czasem nawet kilka tysięcy osób. Jednak właśnie w tych budynkach może przebywać na nabożeństwie tylko 5 uczestników oraz dodatkowo jedna lub kilka osób sprawujących liturgię. Autobusy, tramwaje i wagony metra mają zwykle powierzchnię nie większą niż kilkanaście metrów kwadratowych, ale to na tej powierzchni zezwala się na przebywanie kilkudziesięciu osobom!” – czytamy w petycji.

Autorzy pisma apelują, aby przynajmniej w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę zwiększono dopuszczalną liczbę wiernych w kościołach.

„W ten sposób można będzie uniknąć uzasadnionego wrażenia, że wierni Kościoła Katolickiego są poddani niezrozumiałej dyskryminacji. Umożliwi się także – przynajmniej części wiernych – udział w liturgii najważniejszych dni w roku bez szkody dla narodowej kwarantanny niezbędnej do pokonania koronawirusa” – napisano.

Pod petycją złożono już niemal 36 tys. podpisów. Apel można poprzeć tutaj.

Źródła: PCh24.pl/nczas.com