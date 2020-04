Prezydent Filipin ostrzega: ci, którzy nie zastosują się do ograniczeń, mogą zostać zastrzeleni [VIDEO]

– Robi się coraz gorzej, więc jeszcze raz mówię, jak poważny jest problem – wskazywał w orędziu Duterte.

Oficjalnie przyznał, że wydał rozkazy policji i wojsku, by zastrzelić osoby, które stanowią zagrożenie dla życia pracowników tych służb i „powodują problemy”.

Prezydent Filipin wygłosił orędzie po tym, jak w środę mieszkańcy biedniejszych dzielnic Manili protestowali przeciw niewystarczającej pomocy żywnościowej ze strony rządu. Doszło do przepychanek ze służbami, kilka osób aresztowano.

Duterte w orędziu stwierdził także, że należy skończyć ze stygmatyzowaniem pracowników służb medycznych. Agencja Reutera podała, że odnotowano kilka przypadków ataków fizycznych na pracowników szpitali.

Po wystąpieniu prezydenta, a szczególnie zapowiedzi strzelania do nieposłusznych, wielu próbował odkręcać słowa prezydenta i zapewniać, że miał coś innego na myśli.

Głos zabrał nawet szef krajowej policji. Według niego Duterte przestawiał, jak poważnie podchodzi do sprawy i zapewniał, że nikt nie zostanie zastrzelony.

Ostatni komunikat filipińskiego ministerstwa zdrowia wskazuje, że w wyniku epidemii koronawirusa w tym azjatyckim państwie zmarło w 107 osób. Potwierdzono 2633 przypadków zakażenia SARS-CoV-2.

‘Shoot them dead': That is the order Philippine President Rodrigo Duterte gave his military to punish those who violated coronavirus lockdown measures https://t.co/PoortoX6Tf pic.twitter.com/hMqAPUFmVi

— Reuters (@Reuters) April 2, 2020