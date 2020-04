Płonie las w Czarnobylu. Ukraina zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą

W zamkniętej strefie wokół nieczynnej elektrowni w Czarnobylu na północy Ukrainy płonie w sobotę ok. 20 ha lasu – poinformowała ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Zapewniono, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców.

Las płonie w pobliżu miejscowości Wołodymyriwna w obwodzie kijowskim. Zgłoszenie w sprawie zdarzenia wpłynęło do służb po godz. 13 czasu lokalnego (12 w Polsce).

Służba ds. sytuacji nadzwyczajnych zaznaczyła, że gaszenie ognia utrudnia to, że na niektórych odcinkach jest podwyższone tło promieniowania.

Do walki z pożarem skierowano dwa samoloty gaśnicze An-32P i śmigłowiec Mi-8 – przekazały służby, cytowane przez agencję Interfax-Ukraina. Zmobilizowano ponad 90 strażaków.

Do katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 roku. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu – do Grecji i Włoch.

W strefie wokół Czarnobyla wciąż obowiązuje zakaz osiedlania się ludzi.