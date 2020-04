Włosi mają już dość Unii Europejskiej. Szykuje się Italexit? [VIDEO]

Lekarze we Włoszech nie mają wystarczających zasobów sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej – kombinezonów i masek. Sytuacja jest niezwykle trudna. Pomoc w postaci swoich lekarzy wojskowych ze sprzętem medycznym wysłała jednak Rosja. To wszystko w połączeniu z postawą Brukseli sprawia, że Włosi mają już dość Unii Europejskiej i otwarcie to manifestują.

W Internecie pojawia się coraz więcej nagrań, na których widać, jak Włosi usuwają z przestrzeni publicznej flagę UE. Czują się bowiem oszukani przez Brukselę.

Na jednym z filmików widać mężczyznę, który zdejmuje z masztu flagę Unii, a następnie ostentacyjnie zawiązuje ją w supeł. W tle zaś słychać włoski hymn państwowy.

Across #Italy The #EU Flag Is Being Taken Down

Jednak nie tylko zwykli obywatele manifestują swoje niezadowolenie. Twitter podbiło także nagranie z włoskim politykiem w roli głównej. Członek Izby Deputowanych Włoch, Fabio Rampelli, także zdjął unijną flagę. Co więcej, swoistego rytuału dokonał w rękawiczkach i maseczce ochronnej. Na miejsce symbolu UE w swoim gabinecie wprowadził flagę Włoch.

EU Flag Removed By Politician In #Italy 🇮🇹

Fabio Rampelli removes #EU flag from his office sending a strong message to the powers that be.

He proudly replaces it with HIS nations flag 🇮🇹 pic.twitter.com/geM7E4hMz4

