Pakiety „bez limitu” to fikcja? Gorzkie oblicze kwarantanny

Czas kwarantanny sprzyja długim rozmowom przez telefon. Okazuje się jednak, że pakiety „bez limitu” mają w rzeczywistości ograniczenia. Przekonał się o tym użytkownik Virgin Mobile, któremu operator zablokował numer.

Sprawę opisał portal Bankier.pl. Syn autora tekstu umówił się z kolegami na mecz w grze Fortnite. Do komunikacji postanowił użyć telefonu w sieci Virgin Mobile, ponieważ miał wykupiony pakiet „bez limitu”. Jak się jednak okazało, nawet w takim przypadku istnieją limity. I to zapisane w regulaminie.

Bez żadnego ostrzeżenia operator nałożył blokadę na numer użytkownika. Virgin Mobile stwierdził bowiem, że telefon wykorzystywano jako „call centre” .

„Numer został zablokowany ze względu na generowanie dużego obciążenia sieci. Nasz system zakwalifikował je jako wykraczające ponad regulaminowe przekazywanie informacji między abonentami. Blokada jest zgodna z zapisem w §9 pkt 1e oraz 1 i Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Oferta na Kartę ważny od 2017-01-10. Abonent zobowiązuje się do niewykorzystywania Kart SIM/USIM bez zgody Virgin Mobile do rozwiązań typu call center oraz niegenerowania sztucznego ruchu niesłużącego wymianie informacji” – poinformował operator.

Po ilu minutach połączenia może operator może nałożyć blokadę numeru? – Nasz system nie ma założonego limitu minut/sms odnośnie zakładania blokad za ruch na karcie. Jeśli system zauważy większy ruch na karcie SIM niż zazwyczaj, blokada może zostać założona. Oczywiście w związku z zaistniałą sytuacją w Polsce (#zostańwdomu) nasz dział techniczny przygląda się danej blokadzie systemowej – oświadczył przedstawiciel Virgin Mobile.

Złamanie regulaminu

Jak się okazuje, wszyscy operatorzy stosują zabezpieczenia, które umożliwiają im wyłączenie pakietów „bez limitu”. Chcą w ten sposób uchronić się przed nadużyciami. Operatorzy jednak zgodnie podkreślają, że długa rozmowa nie może być powodem blokady numeru. Trzeba spełnić jeszcze inne warunki, opisane w regulaminie.

Oprócz wykorzystania sieci do działalności „call centre”, podstawą nałożenia blokady są także generowanie sztucznego ruchu niesłużącego wymianie informacji, czy „masowe” wysyłanie wiadomości SMS i MMS. Kolejnym czynnikiem jest wykorzystywanie numeru do przeprowadzania głosowań lub rozsyłania informacji o aktualnych wydarzeniach/prognozach wydarzeń do szerokiego grona odbiorców.

Źródło: bankier.pl