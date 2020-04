Absurdy w czasach zarazy. Naczelna lekarz Szkocji złamała własny zakaz

„The Scottish Sun” – szkocka edycja tabloidu „The Sun” – opublikował w niedzielę zdjęcia Catherine Calderwood. Naczelna lekarz Szkocji wraz z mężem i dziećmi spacerowała w pobliżu ich wiejskiego domu w hrabstwie Fife. Posiadłość jest oddalona o ok. 65 km od ich głównego miejsca zamieszkania. Później Calderwood przyznała się, że w poprzedni weekend również tam pojechała.

To ewidentne złamanie zakazów nałożonych zarówno przez brytyjski, jak i szkocki rząd. Władze dopuszczają bowiem wyjście z domu tylko po niezbędne zakupy, do lekarza. Wyjście do pracy jest dozwolone wyłącznie jeśli jest ona kluczowa i nie może być wykonywana zdalnie. Można też wychodzić w celu wykonania ćwiczeń fizycznych, ale tylko w pojedynkę lub z osobą, z którą się mieszka. W szczególności władze oraz pracownicy służby zdrowia apelowali przed weekendem, aby mimo zapowiadanej ładnej pogody, nie wychodzić do parków, na plaże, nie jeździć do miejscowości wypoczynkowych ani do swoich drugich domów, jeśli ktoś takie ma.

Hold The Front Page!

The Sun credits freelance snapper Alan MacGregor Ewing with taking the photos of Chief Medical Officer Catherine Calderwood in the Fife. I learn he hails from Glasgow.

What is he doing in the Neuk of Fife 80 miles from home? pic.twitter.com/QAuuiQr5gd

— Grouse Beater (@Grouse_Beater) April 5, 2020