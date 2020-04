Program „Szkoła z TVP” wywołał falę komentarzy. Produkcja Telewizji Polskiej spotkała się powszechną krytyką z powodu merytorycznych błędów, jakie pojawiają się w odcinkach. Widzowie mówią także o braku inwencji prowadzących.

Tymczasem „Wiadomości” zaserwowały widzom kolejną porcję propagandy i przygotowały materiał o tym, jak profesjonalnym i dobrze przygotowanym programem jest „Szkoła z TVP”.

– Obycie z kamerą i najważniejsze: merytoryka – słyszymy w materiale „Wiadomości” TVP.

– „Szkoła z TVP” to nie tylko lekcje dla dzieci, ale też duży sprawdzian dla nauczycieli, jak w trudnych czasach uczyć na odległość – dodano.

– Nie krytykujmy nauczycieli, którzy chcą coś zrobić, to nie jest uczciwe – mówił wielkopolski wicekurator oświaty dr Zbigniew Talaga.

– Musimy działać, jak służby na posterunku. Po to też jesteśmy, a hejt zawsze będzie. Ja zawsze mówię tym, którzy hejtują: proszę bardzo, zapraszamy do studia, przyjdź kolego, koleżanko, pokaż, co potrafisz – stwierdził nauczyciel biologii, prof. Piotr Tryjanowski.

– Bo największym wrogiem postępu nie jest błąd, lecz lenistwo – skwitowała reporterka „Wiadomości”.

"Szkoła z TVP" zdobyła uznanie uczniówhttps://t.co/IduY7BUnKb — WiadomościTVP (@WiadomosciTVP) April 5, 2020

W ubiegłym tygodniu TVP wydała oświadczenie, w którym oskarżała „hejterów” programu o brak solidarności społecznej i uprawianie politycznych gierek oraz sianie fermentu w czasach zarazy.

W piątek na antenę weszło kolejne pasmo „Szkoły z TVP”. Tym razem dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

„Szkoła z TVP” została uruchomiona w ramach rządowych działań antykryzysowych. Wiele jednak wskazuje na to, że program może pogłębić kryzys edukacji. Przykładem może być lekcja matematyki, podczas której nauczycielka wyjaśniała dzieciom, czym jest średnica.

– Gniazdo jest zbudowane z gałązek, suchych traw, jest kolistego kształtu i osiąga nawet 2 metry średnicy. Teraz pokaże wam na mojej taśmie, o co chodzi z tą średnicą gniazda. Spójrzcie tutaj – mam zaznaczoną długość 2 metrów, czyli nasze gniazdo będzie miało taką średnicę – mówi prezenterka, pokazując obwód gniazda.

Kolejnym hitem internetu stała się lekcja matematyki. Dzieci mogły się dowiedzieć z tego odcinka, że liczby parzyste to te, które „mają pary”.

Tak @TVP uczy on-line pierwszoklasistów co to są liczby parzyste

To teraz już wiecie c'nie pic.twitter.com/wmUhibB6bj — Piotr Żelazny #SilniRazem (@piozel9) March 31, 2020

Źródła: TVP/nczas.com