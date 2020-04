Czy przed Świętami Wielkanocnymi czeka nas wprowadzenie kolejnych obostrzeń w związku z epidemią? Jak mówił na antenie Polskiego Radia 24 rzecznik rady ministrów Piotr Müller, rząd ogłosi swoje decyzje w czwartek 9 kwietnia.

– Wszelkie informacje dotyczące dalszych obostrzeń w kontekście Świąt Wielkanocnych oraz tego, co się dzieje po świętach, w tym również decyzje dotyczące egzaminów (ósmoklasistów i maturalnych) zostaną ogłoszone w ten czwartek – oświadczył wczoraj Piotr Müller.

W Wielki Czwartek dowiemy się więc czy obowiązujące obecnie w Polsce obostrzenia podtrzymane oraz w jakiej formie. Jak mówił rzecznik rządu, kwestia ta jest m.in. przedmiotem analiz podczas spotkań Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. – To jest kwestia raczej przedłużenia aktualnych restrykcji niż narzucania kolejnych – mówił Müller.

Większość z wprowadzonych przez rząd restrykcji obowiązuje bowiem do Wielkanocy. Nie jest zatem zaskoczeniem, że w tym tygodniu rząd musi podjąć decyzje odnośnie do dalszego funkcjonowania kraju.

Matury i egzaminy ósmoklasistów

Rzecznik rządu odniósł się również do pytania o terminy zbliżających się egzaminów maturalnych i ósmoklasistów. – To zostanie ogłoszone w czwartek. Natomiast mogę zapewnić, że jeśli zostaną podjęte jakiekolwiek decyzje dotyczące przesuwania egzaminów, to zapewnimy odpowiedni termin do przygotowania się do kolejnego ewentualnie wyznaczonego terminu – uspokajał.

Obowiązujące obostrzenia

Obecnie w Polsce obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się. Dotyczą one także podróżowania i przebywania w miejscach publicznych. Zatem wychodzenie z domu powinno być ograniczone do niezbędnego minimum. Ponadto przechodnie i klienci powinni zachowywać pomiędzy sobą 2-metrowe odstępy. Wyłączeni z tego nakazu są rodzice z wymagającymi opieki dziećmi oraz osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie. Bez opieki dorosłych na zewnątrz nie mogą przebywać osoby poniżej 18. roku życia.

Przemieszczać się można w celu dotarcia do pracy, wolontariatu na rzecz walki z koronawirusem. Można także załatwiać niezbędne sprawy – robienie zakupów, wykupowanie leków, wizyta u lekarza czy opieka nad bliskimi.

Dozwolone jest też wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo łowieckie. Dotyczy to także ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także zakupu towarów i usług z nimi związanych. Zakaz wstępu do lasu dotyczy pozostałych obywateli.

Ponadto zakazano korzystania z terenów zielonych pełniących funkcje publiczne oraz rowerów miejskich. Zakaz obejmuje także plaże.

W pojazdach komunikacji miejskiej może przebywać ograniczona liczba pasażerów. Mogą oni zajmować tylko co drugie miejsce siedzące. Dotyczy to także samochodów powyżej 9 miejsc i zbiorowego transportu prywatnego.

Obowiązuje także zakaz zgormadzeń i imprez powyżej 2 osób. Nie dotyczy to spotkań z najbliższymi. Wyłącznie z zakazu są także zakłady pracy. Te musiały jednak wprowadzić odpowiednie środki ostrożności.

Ograniczono także działalność galerii handlowych, z wyjątkiem punktów spożywczych, drogerii, sklepów z artykułami dla zwierząt, aptek oraz punktów działających w branży prasowej.

Punkty gastronomiczne mogą realizować usługi na wynos i na dowóz.

Źródła: Polskie Radio 24/Dziennik Zachodni