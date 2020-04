Bydlęce stanowisko ONZ. Aborcja „niezbędna” do walki z koronawirusem

Sekretarz generalny ONZ niedawno apelował o 2 mld dolarów na pomoc w walce z COVID-19. Jednocześnie działająca w ramach Organizacji WHO uznała, że aborcja jest „niezbędna” do walki z pandemią.

W swoim apelu szef ONZ Antonio Guterres wielokrotnie podnosił też kwestię „zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych”. Mówiąc inaczej – zgodnie z tokiem myślenia urzędników WHO – chodzi o zapewnienie nieograniczonego dostępu do aborcji.

W marcu tego roku rządy zwracały się do Światowej Organizacji Zdrowia o wskazówki dotyczące walki z koronawirusem. Przedstawiciele WHO wprost wskazywali na aborcję, jako kluczową usługę w wytycznych dot. „Klinicznego zarządzania ciężkimi i ostrymi infekcjami układu oddechowego”.

„Wybory i prawa kobiet do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego powinny być przestrzegane niezależnie od statusu COVID-19. Dotyczy to dostępu do antykoncepcji i bezpiecznej aborcji w pełnym zakresie prawa” – czytamy w wytycznych WHO.

Co więcej, w ubiegłym tygodniu przedstawicielka WHO dr Antonella Lavalanet podczas webinarium pochwaliła grupy proaborcyjne, które żądają od władz państwowych uznania aborcji za „niezbędną”. Podkreślała również oficjalne stanowisko Organizacji. Wynika z niego, że w miejscach o utrudnionym dostępie do zabijania nienarodzonych dzieci, kobiety powinny same dokonywać aborcji farmakologicznej.

Źródło: eKAI.pl