E-lekcje przynudzają? Zobacz to! Kreatywne i wciągające poszukiwania rozwiązań za pomocą nowych technologii

W ostatnim czasie Internet zalała fala zdjęć i filmików dotyczących tego, w jaki sposób w Polsce wyglądają lekcje prowadzone w mediach przez nauczycieli. Dodatkowo wiele osób przytłacza to, jak przeprowadzane jest zdalne nauczanie. Narzekają rodzice, nauczyciele no i dzieci. Dzieci mają ogrom zadań do zrobienia, często są to tylko suche polecenia.

Dzieci uwielbiają korzystać z nowych technologii, komputerów, tabletów – znają ten wirtualny świat czasem lepiej niż my! No właśnie- lepiej niż my. Szkoły, nauczyciele nie są przygotowani do prowadzenia zdalnego nauczania, dopiero uczą się nowych rozwiązań. W mediach pokazywane są lekcje, które nie mają nic wspólnego z nowoczesną edukacją.

Spójrzmy chociażby na lekcje w-f, jak są przedstawiane, a jak mogłyby być. Popatrzmy na kolejne lekcje – matematyki, fizyki, programowania… Takie lekcje wcale nie muszą być dla dzieci torturą!

Po pomoc albo inspiracje można udać się do sektora prywatnego. Sektor ten szybko odnalazł się w nowej rzeczywistości i zaprezentował rozwiązania, które mogą być świetnym i przyjemnym pomysłem – od inspiracji z lekcji wf-u, po inspiracje nauk ścisłych.

Przykładem jest firma twojrobot.pl, która na co dzień uczy dzieci robotyki i programowania. Uczy, aby rozwiązywać problemy metodą prób i błędów oraz nie poddawać się! Z tych zasad firma skorzystała w rzeczywistości i zamiast skupiać się na problemach, postanowiła skupić się na znalezieniu rozwiązania.

Metodą prób i błędów stara się wypracować najlepsze rozwiązania dla dzieci na czas kwarantanny.

Pamiętają, że liczy się to, aby edukacja była kreatywna, ciekawa i zachęcająca

Firma wypracowała narzędzie, z którego dziecko może korzystać w każdym momencie, w dowolnym czasie – to pomaga w sytuacjach, kiedy na przykład ilość sprzętu komputerowego w domu jest ograniczona. Rozwiązaniem tym jest platforma edukacyjna, gdzie są zamieszczone kursy z programowania, robotyki, animacji poklatkowej.

Drugim rozwiązaniem są webinaria – lekcje online. 17 kwietnia o godzinie 19:00 odbędzie darmowa lekcja, podczas której zostanie dokonana demolka robota!. Każde dziecko, które ma klocki w domu będzie mogło podczas lekcji online zbudować swoje pojazdy oraz dowiedzieć się więcej na temat silników i przekładni.

Prowadzącym będzie Bożydar Milewski, założyciel firmy i osoba, która 14 lat temu wprowadzała robotykę dla dzieci na polski rynek.